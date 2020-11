Ufba mantém suspensão de atividades presenciais e anuncia outro semestre online

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) decidiu manter a suspensão das atividades presenciais no próximo ano e definiu que o próximo semestre também será online. As atividades começam no dia 22 de fevereiro e vão até 22 de junho.

A decisão foi tomada pelo Conselho Universitário (Consuni), que se reuniu nos dias 23 e 27 de novembro. Segundo nota divulgada pela universidade, o semestre online deve seguir as mesmas diretrizes do semestre letivo suplementar realizado neste ano, mas terá caráter especial, pois a oferta de disciplinas não poderá ser normal, mas será definida novamente pelos colegiados de cursos.

Assim como no semestre suplementar, o semestre 2021.1 não contará para o tempo máximo de conclusão dos cursos, e será permitido o trancamento dos cursos a qualquer tempo, tendo em vista que boa parte do corpo discente não reúne condições adequadas de estudo em casa.

O próximo semestre será registrado como 2021.1. "O Consuni decidiu pelo trancamento especial, para todos os estudantes, dos dois semestres regulares não realizados, expediente semelhante ao já utilizado pela UFBA em 2004, devido a uma extensa greve", detalha a nota divulgada pela Ufba.