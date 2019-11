UFRB abre mais de 700 vagas para transferência e rematrícula

Foto: Divulgação

A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) abriu edital para estudantes interessados no preenchimento de vagas ociosas nos cursos de graduação por meio de Transferência Externa, Rematrícula e Portador de Diploma para ingresso no semestre 2020.1. Ao todo, serão ofertadas 713 vagas, distribuídas em 38 cursos. O edital para transferência interna será publicado no próximo dia 10 de dezembro.

As inscrições serão gratuitas e estão abertas até o próximo dia 18 de novembro, exclusivamente pelo site da UFRB. A homologação das inscrições dos candidatos acontece no próximo dia 29 de novembro.

Para as vagas dos cursos em formato de ciclos terão prioridade os egressos dos Bacharelados Interdisciplinares e similares da UFRB.

Somente poderão candidatar-se às vagas ofertadas nas formas de ingresso Transferência Externa e Portador de Diploma, os candidatos que tenham obrigatoriamente realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nas edições dos anos de 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 ou 2018 e que não tenham obtido nota zero em qualquer uma das provas.

Para as formas de ingresso Transferência Externa e Portador de Diploma serão considerados critérios de seleção as médias aritméticas das notas obtidas nas provas do ENEM.

Para a forma de ingresso Rematrícula será considerada a menor carga horária para completar a integralização do curso, de acordo com o currículo vigente.

O resultado do processo de seleção será divulgado no dia 11 de dezembro no site ufrb.edu.br/prosel.

A matrícula dos candidatos aprovados será efetivada pela Superintendência de Regulação e Registros Acadêmicos (SURRAC), no Campus Cruz das Almas, nos dias 14, 15 e 16 de janeiro de 2020, das 9h às 11h30min e 13h30min às 16h30min. O candidato convocado que não efetuar a matrícula perderá o direito à vaga.

Mais de uma chamada

Caso haja vagas disponíveis após a matrícula dos candidatos convocados em primeira chamada, poderá ocorrer mais uma convocação, a ser publicada no endereço eletrônico de processos seletivos da UFRB.

Cursos e Campus

Os cursos que têm vagas ociosas no Campus Cachoeira/São Félix são de Ciências Sociais (Bacharelado); Cinema e Audiovisual (Bacharelado); Comunicação Social - Jornalismo (Bacharelado); História (Noturno) (Licenciatura); Publicidade e Propaganda (Bacharelado); e Serviço Social (Diurno) (Bacharelado).

No Campus Cruz das Almas, os cursos são de Agroecologia (Bacharelado); Agronomia (Bacharelado); Biologia (Bacharelado); Engenharia de Pesca (Bacharelado); Engenharia Florestal (Bacharelado); Interdisciplinar em Ciências Ambientais (Bacharelado); Medicina Veterinária (Bacharelado); e Zootecnia (Bacharelado), vinculados ao Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas (CCAAB).

Também no Campus Cruz das Almas, os cursos de Engenharia de Computação (Bacharelado); Engenharia Mecânica (Bacharelado); Engenharia Sanitária e Ambiental (Bacharelado); Física (Bacharelado) e Matemática (Bacharelado), vinculados ao Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas (CETEC).

No Campus Santo Antônio de Jesus, o Bacharelado Interdisciplinar em Saúde; Enfermagem (Bacharelado); e Psicologia (Bacharelado).

No Campus Santo Amaro da Purificação, os cursos de Bacharelado Interdisciplinar em Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas (Vespertino): Bacharelado Interdisciplinar em Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas (Noturno); Bacharelado Interdisciplinar em Artes; Música Popular Brasileira (Licenciatura); Política e Gestão Cultural (Tecnológico) e Produção Musical (Tecnológico).

Para o Campus Feira de Santana, os cursos disponíveis são de Engenharia de Energias (Bacharelado); Engenharia de Materiais (Bacharelado); Engenharia de Produção (Bacharelado); Engenharia de Tecnologia Assistiva e Acessibilidade (Bacharelado); e Tecnologia em Alimentos na Educação do Campo (Tecnológico).

No Campus Amargosa, os cursos são de Educação Física (Licenciatura); Filosofia (Licenciatura); Física (Licenciatura); Letras - Libras e Língua Estrangeira (Noturno) (Licenciatura) e Pedagogia - Licenciatura (Diurno).