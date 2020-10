UFRB inscreve para 200 vagas de pós-gradução, com seleção virtual

A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) abriu inscrições para seleção regular das residências na área da saúde e dos cursos de pós-graduação stricto sensu com ingresso no semestre de 2021.1. Ao todo, são 200 vagas. A seleção será, pela primeira vez, inteiramente virtual, por conta das medidas de prevenção ao coronavírus.

A inscrição custa R$ 64 para os cursos de mestreado e R$ 75 para o doutorado. Os critérios de seleção envolvem análise da documentação exigida, provas escrita, oral e de línguas estrangeiras e defesa de um projeto de pesquisa.

O professor Maurício Silva, pró-reitor de Pesquisa, Pós-Graduação, Inovação e Criação (PPGCI), comentou a mudança na seleção. “Não podemos, neste momento, deixar de atentar aos protocolos de segurança indicados pelo comitê interno da UFRB. Precisamos atuar para a ampliação e consolidação de nossos programas de pós-graduação sem perder de vista os cuidados necessários à segurança dos envolvidos: candidatos, servidores técnicos e docentes. Estamos preparando os protocolos internos para que o processo seletivo transcorra a contento e tenhamos condições de iniciar 2021.1 da melhor maneira neste contexto de distanciamento social”, explica.

No âmbito das residências as vagas serão distribuídas para os programas de Nutrição e Enfermagem. No caso dos stricto sensu as vagas estão distribuídas nos cursos de Arqueologia e Patrimônio Cultural; Ciências Sociais; Ciência Animal; Comunicação; Defesa Agropecuária; Educação do Campo; Educação Científica, Inclusão e Diversidade; Gestão de Políticas Públicas e Segurança Social; Política Social e Territórios; Recursos Genéticos Vegetais; Saúde da População Negra e Indígena; Solos e Qualidade de Ecossistemas; Microbiologia; e Ciências Agrárias.

Confira os editais abertos e faça a inscrição no Sistema de Gestão das Atividades Acadêmicas (SIGAA).