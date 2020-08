UFRB vai retomar as aulas da graduação no dia 14 de setembro

A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) vai retomar as aulas da graduação em setembro. Após mais de cinco horas de debates, o Pleno do Conselho Acadêmico (Conac) aprovou o Calendário Acadêmico Suplementar, que prevê a retomada para o dia 14 de setembro com finalização em 19 de dezembro de 2020. As matrículas serão realizadas de 8 a 10 de setembro, por meio do SIGAA. Os estudantes poderão se matricular em até três componentes curriculares, além do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Segundo a UFRB, nesse semestre haverá a oferta excepcional e experimental de componentes curriculares e de atividades de ensino e de aprendizagem não presenciais para a graduação.

O Calendário Acadêmico Suplementar aprovado será denominado “Semestre 2020.3” e não altera o semestre 2020.1 da graduação, que continua suspenso por conta da pandemia do novo coronavírus. Adequações técnicas serão feitas no sistema de matrícula para possibilitar que um estudante matriculado no semestre 2020.1, atualmente em suspensão, possa se matricular no Calendário Acadêmico Suplementar - Semestre 2020.3.

A adesão ao Calendário Acadêmico Suplementar é facultativa, tanto para os estudantes quanto para os professores. Os discentes não terão prejuízos acadêmicos caso não possam cursar ou não obtenham sucesso na realização dos componentes curriculares e outras atividades de ensino ofertadas.

Antes do início das atividades está programado um período para formação de professores, técnicos e estudantes para utilização das ferramentas de ensino remoto que serão disponibilizadas para a comunidade acadêmica.

Já para a pós-graduação, o Pleno do Conselho Acadêmico (Conac) aprovou a retomada do Calendário Acadêmico 2020. Características específicas deste nível de ensino, como número de cursos, prazos para conclusão, vinculação às agências de fomento e processo de avaliação externa pesaram nesta definição. O reinício das aulas já havia sido aprovado em reunião da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação do CONAC/UFRB na manhã do dia 10/08. Nova reunião desta Câmara, a ser realizada na próxima segunda-feira, dia 17/08, apreciará a minuta completa do calendário, que prevê retorno das aulas do semestre 2020.1 no dia 31/08, em formato remoto.