UFSB suspende aulas e pesquisas após casos de Covid-19 em Porto Seguro

A Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) suspendeu todas as atividades de ensino e pesquisa por causa do aumento do número de casos do novo coronavírus na Bahia. A universidade possui um dos campi em Porto Seguro, cidade que já teve dois casos confirmados da Covid-19.

Em comunicado divulgado nesta terça-feira (17), a instituição pediu que os professores realizem atividades de ensino à distância "utilizando as tecnologias de informação e comunicação". A mesma orientação deve ser aplicada às atividades de pesquisa e extensão.

A universidade pede a "realização de trabalho remoto domiciliar para todos os servidores técnico-administrativos dos grupos de risco, pessoas com mais de 60 anos, mulheres grávidas, idosos, diabéticos, hipertensos e quem tem insuficiência renal ou doença respiratória crônica, estimulando o trabalho em home office, enfim mantendo presencial apenas o que é essencial, até que o contágio esteja sob controle", informa nota.

Aos servidores que continuarem nas dependências da universidade, a nota pede que sejam reforçados os protocolos de higiene e etiqueta respiratória (cobrir o rosto ao tossir ou espirrar).

"A exemplo do que aconteceu em países como Taiwan e Singapura, que ao implantar medidas de isolamento conseguiram reduzir a disseminação do coronavírus, precisamos adequar nossas rotinas de trabalho, evitando assim, exposição a um possível contágio. Acreditamos que, ao evitar a circulação e a permanência de pessoas em espaços fechados ou pouco ventilados, possamos conter a velocidade de dispersão do vírus. Estudos recentes e diversas simulações já realizadas indicam que o distanciamento social é uma das ações mais eficazes contra a dispersão do coronavírus", diz nota.