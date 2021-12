Últimas apresentações dos concertos na Catedral Basílica acontecem quinta (23) e sexta (24)

O projeto “Música de Natal na torre da Catedral”, com instrumentos de sopro, segue com apenas mais duas apresentações na Catedral Basílica do Santíssimo Salvador, localizada no Centro Histórico da capital baiana. Nestas quinta (23) e sexta-feira, quem desejar poderá acompanhar, gratuitamente, às 18h30 e às 17h30, respectivamente.

“Os concertos têm sido majestosos e emocionantes. As apresentações dentro do templo tiveram um público recorde. Já as da torre sineira, por serem uma novidade, foram acompanhadas por poucas pessoas, mas, mesmo assim, não perderam o brilho e a magia do Natal”, afirma o pároco da Catedral, padre José Abel Pinheiro.

A Catedral Basílica é a Igreja Mãe da Arquidiocese de Salvador, e estas apresentações acontecem em parceria com a Orquestra Barroco na Bahia desde o dia 5 de dezembro, sob a direção musical do mestre de Capela da Catedral, padre Hans Bönisch.