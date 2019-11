Últimas atrações do Festival de Verão são divulgadas na Fonte Nova

A divulgação das atrações que completam a programação do Festival de Verão 2020 foi realizada nesta quinta-feira, em um evento transmitido por todas as plataformas de mídia da Rede Bahia, incluindo televisão, sites, rádios e jornal impresso.

Em transmissão ao vivo direto da Arena Fonte Nova - onde será realizado o Festival de Verão nos dias 1º e 2 de fevereiro -, o programa Fuzuê, da Bahia FM (88.7), comandado pelo locutor Maurício Habib, entrou no ar com a presença dos jornalistas Guinho Santos, do iBahia; Maiana Belo, do G1; Osmar Marrom Martins, colunista do CORREIO, e a repórter da TV Bahia Camila Marinho.

A apresentadora entrou ao vivo durante a transmissão do Bahia Meio Dia com a reportagem oficial divulgando as atrações. Habib lembrou da relevância de promover um momento como esse, principalmente pelo “potencial de cada uma dessas empresas de comunicação”.

Atrações

Entre as novas atrações divulgadas, há representantes do mais diversos gêneros, incluindo axé, sertanejo e pagode.

O axé será representado com a volta de um velho e ilustre participante que há cinco anos não dava as caras no Festival: Bell Marques, que se apresenta no domingo. O pagode do Harmonia do Samba, comandado por Xanddy, marca presença no sábado.

A dupla sertaneja Zé Netto & Cristiano, o rapper Baco Exú dos Blues e o grupo baiano Àttooxxá fecham a programação de 1º de fevereiro, que já tinha Ivete Sangalo, Iza, Marcelo Falcão e Dennis DJ.

No domingo (2), Léo Santana, Dilsinho, Wesley Safadão, Melim e Parangolé se juntam às novidades Vitão e Felipe Araújo. Outra surpresa na grade foi o anúncio de Clean Bandit, banda do Reino Unido, marcada pelos sucessos Rockabye e Rather Be, que se apresenta no segundo dia de festa.

Além de ser um momento inédito para artistas consagrados que se apresentarão nos principais palcos do FV20, como Vitão, Àttooxxá e Baco, o Festival é, para alguns, um momento de estreia na carreira musical. Com o propósito de lançar novas figuras da cena musical baiana, o espaço Music Vibes reunirá nos dois dias de festa seis bandas iniciantes, que serão selecionadas através de uma curadoria com artistas e produtores musicais e votação popular. A inscrição dos grupos é feita no site oficial do Festival (fvssa.com.br).

Além dos vencedores da seletiva, duas bandas “apadrinharão” o palco, e uma delas é o grupo baiano DH8. Formada há pouco mais de um ano, a banda, que se vê num movimento musical guiado pela BaianaSystem, participa pela primeira vez de um festival desse porte, segundo o vocalista Gustavo Câmera: “É bom demais, principalmente pelo FV ser uma festa que eu acompanho desde criança. Estar tocando aqui é surreal, ainda mais por representar essa galera que está chegando, assim como a gente, é muito bom”. E Gusta, como é chamado, contou da surpresa de representar o espaço. “Porque também nos vejo como uma novidade, e ter sido chamado deixou a gente muito empolgado e muito ansioso pra tocar no dia”, concluiu.

Reunindo esse momento de novidades com atrações já vistas e consagradas nas festas soteropolitanas, o Festival de Verão se renova, mas não perde suas características originais, como lembra Marrom: “Fiquei feliz porque o Festival vem se reconectando com o axé. A chegada de Bell, que é um ícone, e o Harmonia do Samba já fazem a festa valer a pena. Uma outra grata surpresa foi Baco e Àttooxxá, que são bandas que estão se consolidando cada vez mais, representando uma nova cena de Salvador, e é isso que o festival conseguiu captar, principalmente por ter abraçado de vez esses artistas”.

Os ingressos para o Festival de Verão Salvador já estão sendo vendidos através do site www.fv20.com.br, nos pontos de venda nas lojas South (sem taxa de conveniência) e nas lojas Imaginarium (Shoppings Barra e Estrada do Coco).

O novo Festival de Verão é uma realização da TV Bahia e Icontent e correalização da Salvador Produções e Luan Promoções.

SERVIÇO

Evento: Festival de Verão

Data: 1º de 2 de Fevereiro de 2020

Horário: A partir de 14h

Local: Arena Fonte Nova



Atrações

01/02 (Sábado) - Ivete, Zé Neto & Cristiano, Dennis DJ, Ferrugem, Iza, Marcelo Falcão, Harmonia do Samba, Àttooxxá e Baco Exu do Blues.

02/02 (Domingo) – Clean Bandit, Bell Marques, Dilsinho, Léo Santana, Wesley Safadão, Felipe Araújo, Melim, Parangolé e Vitão.

Valores especiais de lançamento

Arena de Galera Meia: R$ 45,00 / Inteira R$ 90,00

Espaço DiFrente (com acesso ao Front Stage): R$ 130,00

Camarote Mirante Premium Masculino Open Bar: R$ 300,00

Camarote Mirante Premium Feminino Open Bar: R$ 270,00

Open bar: Cerveja, Whisky, Vodka, Gin, Energético, Refrigerante e Água

Vendas: Site fv20.com.br , lojas South e lojas Imaginarium (Shoppings Barra e Estrada do Coco)

Pagamento: Em até 6x sem juros nos cartões

Mais informações: fv20.com.br.

*Para adquirir meia-entrada, será obrigatória a apresentação de documento comprobatório no momento da compra e na entrada do evento.

*Valores acima referentes à compra somente nas lojas físicas credenciadas ao evento.

*Nas compras pela internet, será cobrada uma taxa de conveniência de 10%.

*Preços de ingressos de venda especial sujeitos à alteração sem aviso prévio.

*Grade de atrações sujeita a alteração sem aviso prévio.

*Classificação 14 anos para a Arena DiGalera e Espaço DiFrente e 18 anos para o Camarote Mirante Premium.