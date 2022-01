Último a chegar, volante Pablo se apresenta ao Vitória

Todos os 14 jogadores contratados pelo Vitória para a temporada 2022 estão à disposição do técnico Dado Cavalcanti. Último a chegar, o volante Pablo se apresentou na Toca do Leão na manhã desta sexta-feira (7). Ele conversou rapidamente com o treinador rubro-negro, realizou exames médicos e se juntará ao grupo nas atividades desta tarde.

Os demais atletas participaram de um treinamento tático esta manhã. Depois, as finalizações também foram aprimoradas. A atividade contou com a participação do goleiro Caíque, reintegrado ao grupo desde quinta-feira (6). O jogador havia testado positivo para covid-19, mas a contraprova apresentou resultado negativo.

O Vitória iniciou a pré-temporada na última segunda-feira (3) e tem estreia agendada para o dia o próximo dia 16, quando recebe o Juazeirense, às 16h, no Barradão, no primeiro compromisso do Campeonato Baiano.

Para essa partida, a tendência é que nem todos os jogadores estejam à disposição, como explicou o técnico Dado Cavalcanti no começo da semana. "É uma readaptação, os caras estão voltando de férias. Então, teremos uma dificuldade grande. E os jogadores que estão chegando precisam estar em condição mínima de segurança. Talvez a escalação inicial da estreia não seja a que eu estou bolando na minha cabeça agora. Vai ser o que os caras me mostrarem no campo”, ponderou.