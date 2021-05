Último dia: 70 mil baianos ainda não declararam o IR

Dizo ditado que o baiano gosta de deixar tudo para a última hora e com a declaração do imposto de renda não é diferente. Um balanço divulgado pela Receita Federal aponta que até as 11h desta segunda-feira (31), das cerca de 1.277.000 declarações aguardadas no estado, o órgão tributário só havia recebido 1.207.175. O número de declarações é referente ao Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2021. O prazo termina hoje e quem não entregar a declaração estará sujeito ao pagamento de multa mínima de R$ 165,74 e máxima de 20% do imposto devido .

No Brasil, o número de declarações entregues passa de 31 milhões, sendo que a expectativa nacional é a entrega de 32 milhões de declarações. A Receita Federal alerta ainda que, quem tiver imposto a pagar deve atentar, também, para o horário bancário. O não pagamento dentro do prazo implica em acréscimos já no dia subsequente. Vale lembrar que o contribuinte pode buscar alguns dos seus comprovantes no site da prefeitura Nota Salvador.

Quem fica sem declarar o IR pode ter problemas com instituições financeiras e governamentais. Além disso, pesa no bolso: a multa é de no mínimo R$ 175,74 e no máximo 20% do imposto de renda devido. O caminho para tentar cumprir o prazo é enviar o documento mesmo incompleto e, em seguida, fazer uma retificadora.

Entre as principais mudanças desse ano está a redução dos lotes de pagamento de sete para cinco. Porém, mesmo com a prorrogação da entrega para o dia 31 de maio, o cronograma de pagamento das restituições permanece o mesmo. Foram prorrogados também para esta segunda, os prazos de entrega da Declaração Final de Espólio e da Declaração de Saída Definitiva do País, assim como o vencimento do pagamento do imposto relativo às declarações.