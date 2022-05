Último disco do maestro Letieres Leite com a Rumpilezz será lançado nesta quinta-feira

(Foto: João Atala/ Gravadora Rocinante)

Registro do maestro Letieres Leite durante gravação do álbum em Petropólis

O último registro fonográfico feito pelo maestro Letieres Leite (1959-2021) com sua Orkestra Rumpilezz, será lançado na próxima quinta-feira (19). O álbum Moacir de Todos os Santos, que sai pela gravadora Rocinante, reúne releituras cheias de suingue das faixas do antológico álbum Coisas, do músico Moacir Santos (1926-2006). Dentre as canções que compõem o álbum que será lançado nas plataformas digitais e que terá o disco físico somente em vinil, destaque para a música Nanã, uma parceria de Letieres com o cantor e compositor Caetano Veloso.

Documentário

Um dia antes do lançamento da obra, ou seja, amanha (18), o Canal Arte 1 vai exibir um documentário com os registros das gravações do derradeiro trabalho do maestro baiano, um dos gênios contemporâneos de nossa música, realizado durante uma imersão dos músicos na cidade serrana do Rio de Janeiro durante a gravação do esperado álbum.

(Correio)

Luciana Villas Boas e Marcelo Vicente

Bday

Ceo da Premium, empresa que promove o Camarote Salvador, Luciana Villas Boas reuniu os amigos para festejar seu aniversário no último domingo (15), no Beefeater Pop Up Bar, no rooftop do Vitória Boulevard, no Corredor da Vitória. A festa, embalada pelo DJ Lucio K, foi promovida pelo marido da executiva, o empresário Marcelo Vicente, que comanda o bar mais badalado da cidade.

Ação do bem

A Ferreira Costa está com ponto de coleta para arrecadar roupas de frio, cobertores e outros itens para distribuir com o Lar Irmã Benedita Camurugi, em Cidade Nova, que acolhe crianças e adolescente em situação de risco e vulnerabilidade. Os postos de doação funcionarão no horário comercial do Home Center da Avenida Paralela e a ação acontece até o dia 30 deste mês.

(Divulgação)

Rafael e Ricardo Cal pilotam mais uma edição da Nossa Villa

Festa do interior

A vila temática e gastronômica Nossa Villa, que manteve viva a chama da tradição nordestina em 2021, volta a funcionar nesta sexta-feira (20) às 17h, no Clube Espanhol, em Ondina. O projeto é dos gêmeos Ricardo e Rafael Cal, sócios da Oquei Entretenimento.

(Foto: Hugo Velame/Divulgação)

O cineasta Eduardo Tosta participa mais uma vez do Festival de Cannes

Caminho de volta

A produtora baiana Camaleoa Filmes, do diretor e roteirista, Eduardo Tosta, foi selecionada para a Marché du Film, evento voltado para o mercado mundial de negócios cinematográficos que integra a programação da 75º edição do Festival de Cannes, que começa hoje (17), na cidade francesa. Esta é a segunda vez consecutiva que o baiano participa do evento. No ano passado, ele levou para o festival o curta-metragem Maratonista de Quarentena que foi exibido em outro evento paralelo, o Short Film Corner, voltado para os universitários.

(Divulgação)

Empório Decor abre as portas na Federação

Multiespaço

O Empório Decor, empreendimento que reúne coworking, cozinha show, estúdio audiovisual, boutique de flores e balões e locação de mobiliário e adereços decorativos, será inaugurado na próxima quinta-feira (19), no bairro da Federação.

(Acervo pessoal)

Jornalista baiana Giovana Castro ganha homenagem em São Paulo

Mãe preta

O projeto Mãe Preta Amarela, fundado pela jornalista baiana Giovana Castro em 2020, foi uma das 29 iniciativas selecionadas para receber homenagem da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. A cerimônia acontece amanhã (18), às 19h, na sede da Alesp, na capital paulista. O projeto, que atua no fortalecimento de mães negras para que elas aprendam a lidar com o sofrimento psíquico de suas crianças na escola, possui uma comunidade com 220 membros.

(Divulgação)

Nova unidade da Soul Dila no Rio Vermelho

Casa nova

A Soul Dila ganha nova casa na próxima quinta-feira (19), na Rua José Taboada Vidal, nº 13, no Rio Vermelho. A nova loja trará o clima de casa baiana e está preparada para realizar eventos artísticos e culturais, reforçando o conceito da marca.