Últimos dias! Gincana entre ex-alunos tem inscrições prorrogadas

Foram prorrogadas até terça-feira (27), às 19h, as inscrições para a 4ª edição da Gincanex, projeto assinado pela Gang Entretenimento. Nesta edição, a gincana tem oferecimento do CORREIO, dentro da programação de eventos que marca os 40 anos do veículo de comunicação, e busca promover conexões e transformações, além de aproximar os jovens de temas como sustentabilidade, tecnologia e responsabilidade social. As inscrições podem ser feitas através do link bit.ly/GincanexCorreio40.

Em sua quarta edição, a Gincanex acontece nos dias 28 e 29 de setembro, das 8h às 18h, na Unijorge Paralela, trazendo alegria e diversão, além de um prêmio no valor de R$ 2 mil para a equipe vencedora.

Para participar, basta ser ex-aluno de um dos 16 colégios nos quais a Gang realizou gincanas nos anos de 2018 e 2019. São eles: Módulo, Portinari, Oficina, Anchieta, São Paulo, Marista, Antônio Vieira, Gregor Mendel, Resgate, Marizia Maior, Apoio Vilas, ISBA, Ômega, Impacto, Gurilândia e Escola Pan Americana da Bahia.

Para comprovar a vinculação aos colégios são aceitos documentos como carteirinhas de estudante, boletim e histórico escolar. Uma vez comprovados, os ex-alunos podem se inscrever em grupos de 5 pessoas, pagando uma taxa de R$ 150, que equivale à R$ 30 por integrante. Estes quintetos se juntarão a times maiores, de cerca de 40 pessoas, formando as equipes que participarão da gincana. A Gang informou que as inscrições se limitaram a 40 grupos de cinco pessoas.

Ainda segundo a Gang, a expectativa é ter, ao menos, 200 inscritos. Em 2017, última edição da Gincanex, foram 130 participantes. Vale lembrar que parte da renda arrecadada com as inscrições da gincana será revertida para ainstituição de caridade Creche Escola Tia Alda, em Cajazeiras.

(Foto: Divulgação)

Se você está preocupado com o pagamento da gincana, há uma notícia animadora. Não é só através dos dois dias de brincadeiras e curtição que o investimento será recuperado. A equipe vencedora ganhará um prêmio de R$ 2 mil, que poderá ser dividido entre os membros do time.

“Através da Gincanex o Correio se aproxima dos jovens e de temas importantes para a sociedade e o futuro, como sustentabilidade, tecnologia e ação de cunho social. Serão mais de 200 jovens mobilizados para trabalhar em equipes multidisciplinares trocando experiências de forma lúdica e criativa”, explica Luciana Gomes, gerente comercial do CORREIO.

Provas

As tarefas serão um prato cheio para os nostálgicos. Elas serão similares às que ocorrem nas tradicionais gincanas do colégio, só que ocorrerão em maior escala. Além disso, haverá maior liberdade por conta dos participantes serem maiores de idade. Algumas “provas adultas” também acontecerão.

“Na caça ao tesouro, por exemplo, poderemos extrapolar os muros da escola, fazendo os participantes rodarem pela cidade. Tarefas como pedir para um chinês gravar um vídeo com uma mensagem também ficarão mais simples, pelo fato dos adultos conhecerem mais pessoas. Também terão provas com carros, etc…”, explica Márcio Gomez, organizador do Gincanex.

Entretanto, quem planejar ir para “comer água” com a galera, há uma notícia desagradável: é totalmente proibido o consumo de bebidas durante a gincana. Sobre o funcionamento do evento, será um dia com atividades “indoor”, dentro dos muros da Unijorge, e outro “outdoor”, explorando toda a cidade.

(Divulgação)

Apesar dos participantes já terem concluído o ensino médio, algumas provas terão uma visão educacional, abordando temas históricos referentes a cidade de Salvador. “Nós estamos com uma expectativa muito grande para este projeto. Tem uma equipe de 20 pessoas focada nele há três, quatro meses”, conta Romero Ribeiro, responsável pela Gang Entretenimento.

Outro ponto positivo levantado pelos organizadores é a pluralidade de participantes. “ Nos colégios, os alunos já se conhecem, além de terem um padrão socioeconômico similar. No Gincanex os competidores são de características diferentes, que frequentaram escolas diferentes. Com isso, a relação entre as pessoas será fundamental para a gincana”, explica Romero.

Também há uma preocupação social no projeto. Parte do dinheiro arrecadado com a Gincanex será revertido para a instituição de caridade Creche Escola Tia Alda, em Cajazeiras.

O projeto Correio 40 Anos tem oferecimento do Bradesco, patrocínio do Hapvida e Sotero Ambiental, apoio institucional da Prefeitura de Salvador, e apoio de Vinci Airports, Senai, Salvador Shopping, Unijorge, Claro, Itaipava Arena Fonte Nova, Sebrae e Santa Casa da Bahia.