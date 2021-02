Últimos ônibus deixarão estações às 20h30 durante lockdown parcial em Salvador

Com a antecipação do último horário do metrô, que será às 20h entre esta sexta-feira (26) e domingo (28), a operação de transporte também será antecipada, informou a Secretaria de Mobilidade de Salvador no final da tarde de hoje. Os últimos ônibus sairão das estações de transbordo às 21h. Nas principais vias, estão mantidas as últimas viagens às 20h30. A antecipação dos horários terá início já a partir desta sexta-feira (25) e se estenderá pelo fim de semana.

Amanhã e domingo a frota será reduzida, já que não haverá comércio. De acordo com o decreto, somente poderão funcionar estabelecimentos comerciais que prestam serviços relacionados à saúde, como farmácias e clínicas, ou que comercializam alimentos, como mercados e padarias.

Desta forma, 507 veículos, cerca de 80% da frota que circula aos domingos, além de 12 reguladores, farão o transporte de passageiros em 231 linhas durante o final de semana. Assim como na operação para o toque de recolher, os ônibus começarão a circular às 5h e as últimas viagens sairão 21h das estações de transbordo.

Transporte particular

No final de semana, táxis, mototáxis e motoristas por aplicativo poderão circular normalmente, segundo informou a Semob. A partir das 20h, contudo, a circulação deve respeitar o toque de recolher, comprovando a necessidade de atendimento a situações específicas, como ida à farmácia, busca por serviço de saúde e outras emergências. O atendimento ao aeroporto e à rodoviária continua permitido, para garantir transporte dos passageiros em viagem.

Ascensores

Os planos inclinados da Liberdade, Pilar e Gonçalves também terão seu horário alterado para atender o decreto. Nesta sexta-feira (26), todos funcionarão normalmente, das 8h às 17h. Já no sábado e domingo, os três equipamentos estarão fechados para o público.

Já o Elevador Lacerda não sofrerá alterações em seu funcionamento entre esta sexta-feira e domingo. O equipamento manterá seu atendimento das 7h às 20h, com a tarifa de R$0,15.