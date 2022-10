Ultracargo abre as inscrições para os Programas de Estágio e de Jovens Profissionais 2023

A Ultracargo, maior empresa independente de armazenagem de granéis líquidos do Brasil, está com as inscrições abertas para seus Programas de Estágio e de Jovens Profissionais. Ao todo, são 16 vagas distribuídas entre os estados de São Paulo, Bahia, Maranhão e Recife.

As inscrições permanecem abertas até o dia 20 de outubro nos sites https://oportunidades.eureca.me/oportunidade/estagio-ultracargo-2023 e https://oportunidades.eureca.me/oportunidade/jovensprofissionais-ultracargo2023. O processo seletivo é realizado em parceria com a Eureca, consultoria que conecta jovens talentos com o mercado de trabalho. Confira abaixo mais detalhes sobre cada um dos programas.

Programa de Estágio 2023

O Programa de Estágio 2023 da Ultracargo está com vagas em seis áreas: Comercial, Engenharia, Finanças, Manutenção, Novos Negócios, Operações, Recursos Humanos, Suprimentos e TI.

Os requisitos variam de acordo com cada vaga, no entanto, os candidatos devem estar cursando o ensino superior com formação até dezembro de 2024. Nove das vagas são para atuar na matriz da empresa, em São Paulo, e as outras duas são para trabalho no Porto de Santos (SP) e no Porto de Suape (PE).

Após a inscrição, o processo seletivo envolverá formulários de fit cultural e a elaboração de um business case. Estas fases irão gerar um ranking final a partir do qual será feita a seleção de candidatos para a fase de dinâmicas, que será presencial e acontecerá entre o final de novembro e início de dezembro deste ano, e entrevistas com os gestores das áreas.

Benefícios:

• Bolsa estágio compatível com o mercado

• Vale-Refeição

• Assistência médica

• Assistência Odontológica

• Seguro de Vida





• Vale-transporte

Programa Jovens Profissionais 2023

O Programa Jovens Profissionais 2023 da Ultracargo está com vagas abertas nas áreas de Inteligência Competitiva, Manutenção, Operações, Segurança do Trabalho e Suprimentos. As vagas estão distribuídas entre a matriz, que fica em São Paulo, e os terminais localizados nos Portos de Santos (SP), Aratu (BA) e Itaqui (MA).

Os requisitos variam de acordo com cada vaga, no entanto, os candidatos devem ter concluído o ensino superior entre dezembro de 2019 e dezembro de 2021.

Após a inscrição, o processo seletivo envolverá formulários de fit cultural e a elaboração de um business case. Estas fases irão gerar um ranking final a partir do qual será feita a seleção de candidatos para a fase de dinâmicas, que será presencial e acontecerá entre o final de novembro e início de dezembro deste ano, e entrevistas com os gestores das áreas.

Benefícios:

• Salário compatível com o mercado

• Vale-Refeição

• Vale-Alimentação

• PLR

• Assistência médica

• Assistência Odontológica

• Seguro de Vida

• Previdência Privada

• Vale-Transporte

Sobre a Ultracargo

A Ultracargo é a maior empresa independente de armazenagem de granéis líquidos do Brasil. Há 56 anos, conecta negócios e contribui para a evolução da logística do país, contando com uma estrutura completa para armazenar e movimentar produtos como combustíveis, biocombustíveis, químicos, petroquímicos e óleos vegetais.

A empresa opera em seis terminais portuários, localizados estrategicamente nos portos de Santos (SP), Aratu (BA), Itaqui (MA), Suape (PE), Rio de Janeiro (RJ) e Vila do Conde (PA).

A diversidade, assim como a inovação, está presente no dia a dia da Ultracargo. Em 2020, foi iniciado o Programa Conecta, uma jornada de transformação com o compromisso de aprimorar os sistemas e processos, contribuindo para que as operações alcancem um novo patamar de excelência.

As equipes da empresa possuem amplo know how técnico e de gestão para garantir a excelência de cada processo e orientação ao cliente. Os colaboradores são movidos por uma cultura de alto desempenho, autonomia e meritocracia. Por meio dos programas de desenvolvimento, impulsionam a formação de profissionais. Assim, identificam e desenvolvem sucessores para a trajetória de crescimento.

A Ultracargo é uma das empresas do Ultra, um dos maiores grupos brasileiros, com posição de liderança em seus segmentos de atuação e presença em todo o território nacional e no exterior.

Para conhecer melhor, acesse: www.ultracargo.com.br

Sobre a Eureca

A Eureca é uma empresa #jovemcêntrica que busca conectar as organizações com as novas gerações e desenvolver jovens talentos. Criada em 2011, a empresa se especializou no comportamento das juventudes e sua relação com o mercado de trabalho. Atua na realização de processos seletivos diferenciados para atração de talentos para empresas; criação de soluções de mercado com foco nas juventudes; e, também, com programas de desenvolvimento customizados para jovens profissionais. A Eureca aposta nas juventudes como chave para a transformação da sociedade e das organizações, colaborando para criar ambientes mais justos, diversos e de alta performance. A empresa faz parte do Grupo Anga, holding que atua como uma plataforma de inovação e empreendedorismo focada em empreender negócios capazes de promover prosperidade social, ambiental e econômica coletiva.

Site: www.eureca.me