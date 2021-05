Um abraçaço: leitores vão às bancas garantir copo especial do CORREIO

Antes de mandar um abraçaço, Caetano deu um laço no espaço pra pegar um pedaço do universo que podemos ver. Com a pandemia do coronavírus assolando o país há quase um ano e meio, ficou restrito, ou pelo menos estranho algo que era tão intuitivo pra gente: dar abraços. E para lembrar de como é o aconchego de um abraço de quem a gente ama, o CORREIO colocou nas ruas um copo especial do Dia do Abraço, que será comemorado no próximo sábado (22).

Os copos foram vendidos por R$2,50 juntamente ao exemplar impresso do CORREIO desta sexta-feira. Consultados, pontos de vendas localizados nos bairros do Canela, do Garcia e do Barbalho relataram que todos os exemplares da edição de hoje do jornal esgotaram até as 12h.

Gerente do mercado leitor do CORREIO, Mara explica que essas ações são maneiras de aproximar os leitores de coisas que fazem falta no dia-a-dia pandêmico. E como faz falta um abraço, não é mesmo?

Josefa Felix, dona da banca de jornais Marback, na Boca do Rio, afirma que esse tipo de ação é interessante tanto para clientes quanto para os donos de banca. "Sempre tem gente reservando, tenho clientes que colecionam os copos", afirma.

O Dia do Abraço é uma data bem jovem, vai completar 17 aninhos no sábado. Ela iniciou quando o australiano Juan Mann criou a campanha Free Hugs (abraços grátis, em tradução livre do inglês), em 2004. A ideia do australiano era incentivar que as pessoas reproduzissem gestos de carinho gratuito.

A ideia viralizou após Juan oferecer um abraço ao vocalista da banda Sick Puppies, um grupo de rock alternativo nascido em Sydney. Shimon Moore o convidou para gravar um videoclipe com a banda e dois anos depois a música "All the Same" foi lançada - atingindo a 8ª posição no U.S. Modern Rock e vencendo o prêmio de video do ano pelo YouTube, em 2006.

Assinantes que moram em Salvador e quiserem o copo do abraçaço precisam fazer a solicitação pela Central de Atendimento, no telefone 3480-9140, ou no e-mail assinante@correio24horas.com.br.