Um ano investindo em qualidade de Saúde para Salvador

Aniversário é sempre uma data aguardada, e apesar dos desafios que os últimos meses tem apresentado, estou certo que na chegada da minha marca de um ano à frente da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), terei a alegria de compartilhar com Salvador, um importante presente. No mês de julho, avançaremos na desburocratização do processo de contratualização das Organizações Sociais de Saúde que desenvolvem atividades de gestão em parceria com a nossa cidade, uma conquista que garantirá ainda mais qualidade na prestação de serviços para a população.

Foram 11 meses de muito trabalho envolvendo técnicos da SMS, que utilizaram como base as orientações e recomendações do Ministério Público e Controladoria Geral da União, na revisão e atualização de protocolos e decretos, para assim chegarmos a um único modelo de contrato para gestão terceirizada de nossas UPAs e Multicentros de Saúde.

Quero frisar aqui, que o primeiro passo para a criação deste novo modelo foi dado ainda em 2018, na parceria firmada entre a Prefeitura e a Santa Casa de Misericórdia da Bahia para o gerenciamento do Hospital Municipal. Porém, a importância deste ato vai além de tornar as nossas contratualizações imparciais, padronizadas e transparentes. Neste contrato vamos aperfeiçoar os serviços de saúde, estabelecendo obrigações e deveres de ambas as partes, garantindo estrutura adequada e um padrão de atendimento de excelência que beneficiará, principalmente a razão do nosso trabalho: o cidadão.

Nesta sexta-feira (19), publicamos, ao todo, 18 chamamentos públicos para a seleção das Organizações Sociais interessadas em gerir nossos equipamentos, que compreendem uma lista de 12 unidades de urgência e emergência e quatro multicentros, além das duas primeiras policlínicas a serem geridas pelo município, em toda sua história. A partir de então, relicitaremos contratos que estão operando no molde emergencial e/ou prestes a vencer, transformando Salvador na primeira capital do País com a unificação de todos os seus contratos de gestão, envolvendo metas quantitativas e indicadores de qualidade que serão acompanhados e fiscalizados, rotineiramente, pela equipe da Secretaria Municipal de Saúde.

Hoje posso garantir que estes 11 meses à frente da SMS, tem sido um período de enorme crescimento profissional e pessoal. À medida que garantimos novas conquistas para a saúde da nossa cidade nos sentimos ainda mais motivados para seguir trabalhado com toda energia, pois não há missão tão nobre quanto cuidar de quem precisa, e não há, neste mundo, bem mais valioso que a vida.





Leo Prates é secretário municipal de Saúde