Um balanço das contratações feitas pelo Vitória em 2021

A 11 rodadas do fim da Série B do Brasileiro, o Vitória luta contra o rebaixamento. Com 26 pontos, o rubro-negro amarga o 18º lugar. E vai buscar a reabilitação no campeonato com as peças que tem atualmente na Toca do Leão. Na quinta-feira (30) foram encerradas as inscrições de atletas na segunda divisão. No total, 21 jogadores foram contratados pelo clube.

O baixo rendimento apresentado pelo time durante todo o torneio e a situação delicada na tabela de classificação levam a uma reflexão sobre as falhas da montagem do elenco desta temporada. Esse é o assunto analisado neste episódio, que traz como convidados o editor do Globo Esporte, Pedro Thomé, e o colunista do CORREIO, Gabriel Galo.

