Um bebê, três mortes, duas tias e uma nova realidade

Avó, filha e neta ficaram internadas no mesmo hospital, em Ilhéus, no Sul da Bahia. As duas mais velhas, dona Menoca e Silvana, morreram no intervalo de pouco mais de uma semana, vítimas de covid-19. Depois, foi a vez de Thyarê, filha de uma e neta da outra. A família, de uma só vez, se viu destroçada, porque Agnes, de quatro meses, filha de Thyarê e Carlos (ele está internado com a doença), ficou sozinha.

Ainda bem que Agnes encontrou o apoio necessário com Kelly, irmã de Carlos, e Maiquele, sua esposa. As tias buscaram a pequena na casa do avô paterno há uma semana. A bebê também está com coronavírus, o que exige que todos na casa usem máscara. Kelly pediu licença do trabalho para puder dedicar mais do seu tempo a Agnes. “Fico olhando para ela e pensando: uma bebezinha extremamente amada pelos pais. Procuramos dar o máximo de amor”, conta Maiquele.

No dia da morte da mãe, no último dia 13 de março, Agnes, um bebê que quase não chora, “ficou agoniada, como se soubesse”, reflete Maiquele. No dia a dia, as tias tentam falar de Thyarê para a menina, ainda que ela não compreenda.

Quando vestem a neném, ou inventam alguma brincadeira, gostam de dizer a Agnes, que escuta como se consentisse: “Mamãe gostaria que você usasse essa roupa, mamãe ia gostar que você ficasse assim”.

A nova família descobre no cotidiano como se faz para amparar o bebê. As tias pensam nisso e torcem pela recuperação de Carlos. Tudo na casa é tão improvisado quanto aquele novo arranjo de família.

Agnes dorme na cama com as tias, pois não deu tempo de montar o berço. De madrugada, as duas preparam a mamadeira e brincam com ela, até adormecer de novo.

“Ela mudou nossos horários, nossos hábitos. Tentamos estar aqui por ela”, afirma Maiquele, que se viu na posição de, pela primeira vez na vida, cuidar de um bebê. “A missão que nós sentimos é de dar amor” garante.