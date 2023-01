Um campo de concentração no coração da Floresta Amazônica

Crise dos Yanomamis O presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antonio Barra Torres, comparou, na quinta-feira (26), a crise humanitária vivida pelos Yanomami, na Amazônia, ao Holocausto promovido pelo Nazismo, entre os anos 1930/1940. Na sexta (27), foi a vez do grupo Judeus pela Democracia lançar um manifesto fazendo a mesma comparação. O documento descreve as fotos - divulgadas na imprensa ao longo da semana, das crianças yanomami esqueléticas -, como "cenas comparáveis a dos prisioneiros em campos de concentração". O manifesto, até a noite de sexta, já contava com 400 assinaturas.

Território Yanomami concentra 30 mil pessoas

(Foto: Mario Vilela/Funai)

Os indigenas do território Yanomami, em Roraima, enfrentam uma crise humanitária e sanitária que, ao tornar-se pública nos últimos dias, chocou parte da população brasileira e provocou reações internacionais. Esse território possui mais de 30 mil habitantes e é a maior reserva indígena do país. Ao todo, 570 crianças Yanomami morreram, nos últimos anos, sendo 99 apenas no ano passado, por desnutrição e doenças evitáveis, como pneumonia e diarreia. Ainda em 2022, foram registrados 11,530 casos de malária, segundo dados do recém-criado Ministério dos Povos Indígenas.

As fotos que comoveram o presidente da Anvisa, o grupo de judeus e qualquer pessoa que use a internet e tenha o minimo de empatia com o sofrimento alheio, viralizaram a partir da divulgação dos dados coletados por equipes do Ministério da Saúde (MS), que atendia grupos de Yanomami desde o dia 16, em Roraima, resgantado adultos, idosos e crianças à beira da morte, por fome, no coração da maior floresta tropical do planeta, a Amazônia.

Hospital da FAB em Bela Vista (Foto: FAB/Divulgação)

Na sexta, um hospital de campanha montado pela Força Aérea Brasileira (FAB), começou a funcionar em Roraima, com profissionais de saúde da Aeronáutica.

No mesmo dia, o ministro dos Direitos Humanos, Silvio de Almeida, disse que a pasta vai entregar um relatório detalhado da situação para organismos internacionais. As informações servirão, ainda, para basear as decisões do governo para dar assistência aos indígenas.

Susto no TCA

Incêndio atinge o telhado e eventos são suspensos Um incêndio, na quarta (25), no telhado do Teatro Castro Alves (TCA) deu um grande susto na classe artística baiana e culminou com a suspensão dos eventos programados para a sala principal do teatro até o fim de fevereiro, enquanto ocorrem os reparos. FOTO DE Ana Albuquerque/Arquivo CORREIO*

Outros destaques da semana:

Vigília pelas vítimas da Boate Kiss (Fernando Frazão/Agência Brasil)

Boate Kiss - O incêndio na boate Kiss completou 10 anos na sexta-feira (27). A tragédia provocou a morte de 242 pessoas, mais de 600 feridos e comove o país até hoje, sem nenhum réu responsabilizado. O drama começou por volta de 3h da madrugada de 27 de janeiro de 2013, quando o vocalista da banda Gurizada Fandangueira, Marcelo de Jesus dos Santos, acendeu um objeto pirotécnico dentro da boate, situada em Santa Maria (RS). A jornalista Daniela Arbex escreveu um livro sobre a tragédia, chama-se Todo Dia a Mesma Noite (Íntrinseca, R$ 45,00).

Fórum discutiu impactos da pandemia na América Latina (Foto: Tânia Rego/Agência Brasil)

Mais pobres - Os impactos da pandemia de covid-19 na América Latina e Caribe causaram um retrocesso de 27 anos na pobreza extrema. A informação é da representante da Organização Pan-americana de Saúde (Opas) no Brasil, Socorro Gross. Ela participou do debate sobre o cenário dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) no contexto atual, na quinta (26), no Fórum Social Mundial (FSM), em Porto Alegre.

Múmia pode ser a mais antiga encontrada no Egito (Foto: Divulgação)

Múmia de ouro - Arqueólogos egípcios divulgaram na quinta-feira (26) o achado de uma múmia coberta de ouro dentro de um sarcófago que não era aberto há 4.300 anos. A múmia foi descoberta a 15 metros de profundidade, em um cemitério em Saqqara, no sul do Cairo (capital do Egito), juntamente com outros três túmulos.

Sônia Braga e Jennifer Lopez contracenam como mãe e filha em Casamento Armado (Foto: Divulgação)

Foi JLo quem disse...

Tivemos esse elenco incrível com Sônia Braga. Meu Deus, ela interpreta minha mãe e ela é tão linda! Ela é uma atriz absurdamente incrível. Estar com todos aqueles atores e comediantes foi um prazer para mim

A cantora e atriz Jennifer Lopez (JLo), em entrevista na sexta-feira (27), durante o lançamento do seu novo filme Casamento Armado, se derreteu em elogios à atriz brasileira Sônia Braga, que vive sua mãe na produção.