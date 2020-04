Um contato por vez: WhatsApp restringe encaminhamento de mensagens

O WhatsApp irá limitar, a partir desta terça-feira (07), o encaminhamento de mensagens na plataforma. Segundo o jornal O Globo, o objetivo da mudança é dificultar a disseminação de notícias falsas sobre o coronavírus e outros assuntos.

Agora, mensagens que alcançarem o limite de cinco compartilhamentos só poderão ser encaminhadas para uma conversa de cada vez.

“Com bilhões de pessoas impossibilitadas de ver seus amigos e familiares pessoalmente devido à Covid-19, as pessoas confiam no WhatsApp mais do que nunca para se comunicar”, diz a companhia, em comunicado. “No entanto, observamos um aumento significativo na quantidade de encaminhamentos que, de acordo com nossos usuários, podem fazer com que os usuários se sintam sob pressão, além de contribuir para a disseminação de informações erradas. Acreditamos que é importante diminuir a propagação dessas mensagens para manter o WhatsApp um lugar para conversas pessoais”.

O uso do WhatsApp como ferramenta para a distribuição de notícias falsas é preocupação recorrente da companhia, sobretudo em períodos eleitorais. A plataforma reconheceu que na última eleição presidencial, em 2018, empresas atuaram no envio maciço de mensagens para atingir um número grande de pessoas.

Naquele mesmo ano, a Índia sofreu com uma onda de linchamentos provocada pelo compartilhamento em massa de boatos pela plataforma. Por isso, em janeiro do ano passado, o WhatsApp limitou o encaminhamento de mensagens para cinco conversas de cada vez, e removeu botão de encaminhamento rápido.

A medida resultou na redução global em 25% no encaminhamento de mensagens. Agora, com a pandemia de coronavírus, a empresa decidiu restringir ainda mais esse limite.

“Além dessa mudança, estamos trabalhando diretamente com ONGs e governos, incluindo a Organização Mundial da Saúde e mais de 20 ministérios nacionais da saúde, para ajudar a conectar as pessoas com informações precisas”, afirma o WhatsApp. “Juntas, essas autoridades confiáveis enviaram centenas de milhões de mensagens diretamente para as pessoas que solicitam informações e conselhos”.

O aplicativo também está testando a inclusão de um ícone de lupa ao lado de mensagens que são muito encaminhadas. Ao clicar nele, os usuários são direcionados para uma pesquisa na internet, para que eles possam avaliar a veracidade das informações.