Um dia após o bi da Libertadores, Flamengo é campeão brasileiro

O Flamengo é o campeão brasileiro de 2019. Um dia após o rubro-negro faturar o cobiçado título da Libertadores, o time conquistou o mais importante campeonato nacional. E nem precisou entrar em campo neste domingo (24) para isso. Bastava que o Palmeiras não vencesse em casa, contra o Grêmio - assim, o Verdão não alcançaria o número de pontos dos cariocas. O clube de Mano Menezes acabou sendo derrotado e confirmou o troféu do rival.

O Flamengo tem 81 pontos somados após 34 jogos disputados - foram 25 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. Mesmo que Palmeiras ganhe todas as suas quatro partidas restantes - e o rubro-negro perca as suas -, o time paulista só chegaria a 80 pontos. Portanto, a vice-colocação é o máximo que pode atingir a partir de agora.

A pontuação do atual campeão, aliás, igualou a campanha do Corinthians de 2005 como o maior número já somado na história do Brasileirão com 20 clubes. Com o detalhe que faltam ainda quatro duelos a serem jogados.

Na próxima quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, o rubro-negro pega o Ceará. Será na partida, aliás, que haverá a festa do título em campo. Depois, o clube encara o Palmeiras, dia 1º, às 16h, fora; o Avaí, dia 5, às 20h, em casa; e fecha sua campanha na Série A 2019 contra o Santos, dia 8, às 16h, na Vila Belmiro.

O número de títulos que o Flamengo tem no Brasileirão é uma polêmica. Tudo por conta do campeonato de 1987, com o título reinvidicado pelos cariocas mas dado, pelo Superior Tribunal Federal (STF), ao Sport. Além de 2019, o rubro-negro também venceu o torneio nos anos de 1980, 1982, 1983, 1992 e 2009.

No último sábado (23), o Flamengo se tornou bicampeão da Libertadores após bater o River Plate por 2x1 em uma histórica virada. Borré abriu o placar para os argentinos aos 14 minutos de partida. Somente aos 43 do segundo tempo, Gabigol conseguiu empatar. E, aos 46, veio a vitória.