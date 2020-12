Um dos piores visitantes, Vitória fará quatro jogos fora de casa

O Vitória entrará em 2021 em uma situação delicada. Faltando sete jogos para o fim da Série B, o Leão tem 34,6% de chance de rebaixamento, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Para se manter na divisão, o time precisará somar bons resultados. Mais do que isso, terá que superar algo que vem sendo a pedra no caminho nesta temporada: o desempenho fora de casa.

Dos sete duelos restantes, quatro terão o Vitória como visitante. Um quesito preocupante para o rubro-negro, que tem campanha de Z4 longe do Barradão. O aproveitamento é de apenas 24,4%, com apenas um triunfo. Nos outros 14 jogos que fez em outros estádios, somou oito empates e seis derrotas.

O rendimento é o 4º pior entre visitantes da segundona. Está à frente somente do Botafogo-SP e Náutico (ambos com 20,8%) e do Oeste (17,8%). Os três times, aliás, figuram na zona de rebaixamento da Série B. O Leão, por sua vez, está um pouco acima, na 15ª colocação. Mas a vantagem não é grande: com 36 pontos, tem apenas um a mais que o Náutico, que abre o Z4.

Outro detalhe preocupa ainda este desempenho. Entre os quatro adversários que o Vitória vai enfrentar fora de casa, está o América-MG, vice-líder da segunda divisão. Os mineiros estão em 4º no ranking dos melhores aproveitamentos como mandante, com 64,6%. Em seu território, a equipe conquistou 31 dos seus 60 pontos, com nove triunfos, quatro empates e apenas três derrotas.

O duelo contra o Coelho será no dia 9 de janeiro, às 19h, no Independência. Antes, o Leão recebe o Operário-PR no Barradão, neste domingo (3), às 18h15.

Além do América-MG, todos os outros três rivais que o rubro-negro visitará longe de Salvador têm rendimento acima de 50% como mandante. São eles: Avaí (51,1%), Guarani (62,2%) e Brasil de Pelotas (57,8%).

A boa notícia é que o Vitória terá Rodrigo Chagas como técnico até o fim da Série B. Foi sob o comando do treinador que a equipe conseguiu seu único triunfo fora do Barradão: o 4x1 sobre o Paraná na Vila Capanema, no dia 1º de dezembro. Depois disso, como visitante, empatou com o Cuiabá em 3x3, também com Chagas à frente, e acumulou duas derrotas para Oeste, por 2x1, e CSA, por 3x0, sob o comando de Mazola Júnior.