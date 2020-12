Um guia para curtir a Flipelô, em casa

A Festa Literária Internacional do Pelourinho – Flipelô é um destes eventos literários que se alimentam da alma do local em que acontece – assim como a Flica, em Cachoeira, ou a Flip, em Paraty. Sai das salas e auditórios e ocupa ruas, praças e largos, no vai e vem dos encontros e dos burburinhos. Por isso, nada melhor do que homenagear o próprio Pelourinho na edição especial do evento, que começa nesta quinta (10) e segue até domingo (13), totalmente online, no www.youtube.com/flipelo.

“Ficamos até o último momento na esperança de fazer uma edição presencial, mas não deu”, afirma Ângela Fraga, diretora da Fundação Casa de Jorge Amado, que realiza o evento em parceria com o Sesc. Às voltas com os últimos detalhes técnicos, como testes de áudio e vídeo, ela conta que vive a expectativa do novo formato, com o desafio de atrair o público para as mesas, saraus, performances adualta e infantis e lives musicais– que acontece quase inteiramente ao vivo.

“Queremos mostrar ao mundo, com esta edição on-line, como é rica a cultura produzida no Pelourinho, para que no próximo ano mais gente possa estar presencialmente vivendo a Flipelô”, diz Ângela, destacado atividades como um sarau só com mulheres, as várias atividades infantis e as mesas com escritores como Milton Hatoun e Pepetela. Uma das principais preocupações, desta edição foi evitar que a programação tivesse atividades acontecendo ao mesmo tempo – já que nas edições presenciais as ações paralelas são uma das marcas da festa.



De hoje a domingo serão 47 atividades, todas acessíveis, com participação de 64 convidados, tendo como cenários o Teatro Sesc-Senac Pelourinho e o Teatro Zélia Gattai. Além de atividades em espaços parceiros, como a Casa do Benin e a Galeria Solar Ferrão, que oferecem programações paralelas. “Procuramos manter a diversidade, que a marca é marca da Flipelô”, resume Ângela, acrescentando que o evento não tem um único curador.

Dentro deste leque diverso, selecionamos dez programas que valem a pena ser conferidos. Mas fique à vontade para montar seu próprio roteiro. É só exlplorar o site www.flipelo.org.br.

Esta edição tem patrocínio do Instituto CCR, Banco do Nordeste/Governo Federal, Itaú Social, Bahiagas e apoio da ITS Brasil, Rede Bahia, Prefeitura de Salvador, Governo da Bahia, do Shopping da Bahia e da Academia de Letras da Bahia.

O escritor angolano Pepetela participa de mesa no sábado, à 14h (foto: Divulgação)

Dez dicas para todos os públicos

1. Abertura - O encontro inusitado entre a escritora e militante da negritude ne Carla Akotirene e o historiador e geógrafo Francisco Senna abre a programação oficial da Flipelô nesta quinta (10), às 19h. A jornalista Denny Fingergut será a mediadora.

2. Cuti Silva - O escritor paulista lança o livro Axé Aconchego, nesta quinta (10), às 19h, na programação da Casa do Benin, que também segue até domingo, com várias atividades online. Veja no Instagram (@casadobenin) e no YouTube da Fundação Gregório de Mattos.

3. Poéticas - Sexta -feira (11), às 18h, o escritor e criador do Sarau da Cooperifa, Sérgio Vaz bate- papo com a rapper paulista Preta Rara, espelhando outras vozes da poesia nacional. Mediação de Edvar Passos.

4. Saraus - Três saraus estão na programação da Flipelô 2020, com convidados da Bahia e de fora. O primeiro, sexta (11) às 19h, conta com os baianos Denisson Palumbo, Filipe Lorenzo, Lívia Natália e Raiça Bomfim. Na sequência, às 20h, tem o Sarau das Mulheres, com nove escritoras baianas .

5. Narrativas - O jornalista Rodrigo Cesarim (SP) conversa com o premiado escritor Milton Hatoum, sábado (12), às 11. Entre outros temas, Hatoum vai falar sobre seus ´dois últimos livros, que integram a trilogia O Lugar Mais Sombrio, que deve terminar no próximo ano.

6. Pepetela - Único convidado internacional da Flipelô, o angolano lança no Brasil a versão impressa do premiado romance Sua Excelência, de Corpo Presente (Editora Kapulana). Sábado (12), 14h.

7. Jorge Amado - Sempre inspirando a Flipelô, o escritor será destaque na mesa Aventuras Amadianas: dos Livros para as Telonas, que traz a cineasta Cecília Amado, neto de Jorge, e o ator e diretor Marcelo Farias (RJ). Sábado, 16h.

8. Jabuti - Vencedora do Livro de Poesia e Livro do Ano do Jabuti 2020, Cida Pedrosa conversa sobre poesia com o também premiado no Jabuti Mailson Furtado(PE). Será a última mesa do evento, domingo (13), às 18h.

9. Infantil - A criançada ganha espaço numa programação lúdica que inclui o espetáculo Toada Crianceira, com o grupo baiano Canastra Real, que faz uma viagem pela cultura popular. Domingo (13), 11h.

10. Shows - Paulinho Boca de Cantor (sexta, 21h), Gerônimo (sábado, 20h) e o afro Olodum (domingo, 19h) fazem lives da Flipelô. Paulinho vai homenagear o cantor Moraes Moreira e Gerônimo e o Olodum vão saudar o Pelourinho, homenageado nesta edição da Flipelô.



O grupo Canastra Real faz espetáculo domingo: viagem lúdica (13) (Foto: Divulgação)

PROGRAMAÇÃO



DIA 10 (quinta-feira)

19h – Mesa de abertura: Bem-vindo ao Pelô! Gentes, Literatura, Passados, Presentes..., com Chico Sena (BA) e Carla Akotirene (BA). Mediação: Denny Fingergut (BA).



DIA 11 (sexta-feira)

- 11h: Mesa 2: Sou Nerd, sou Geek e o que Mais eu Quiser! Com a Palavra, os Gamers, com Anne Quiangala (ES) e Leandro Villa (BA). Mediador: Renato Cordeiro

18h: Mesa 5: O Que Quer, o Que Pode Esta Rima! Poesias, Ideias, Teimosias e Afins..., com Sergio Vaz e Preta Rara. Mediador: Edvar Passos (BA)

- 19h: Sarau da Flipelô, com apresentação de Daniel Farias (BA). Convidados: Denisson Palumbo (BA), Filipe Lorenzo (BA), Lívia Natália (BA) e Raiça Bomfim (BA)

- 20h: Sarau das Mulheres, com Clarissa Macedo (BA), Daniela Galdino (BA), Inaê Sodré (BA), Jaquinha Nogueira (BA), Ludmila Singa (BA), Marcela Brito (BA), Mariana Guimarães (BA), Mariana Paim (BA) e Rita Santana (BA)

- 21h: Show/live do Paulinho Boca de Cantor, em homenagem a Moraes Moreira



DIA 12 (sábado)

- 10h: Mesa 6: #partiuFlipelô - Sou da Bahia e tô Bombando nas Redes!, com Iuri Sotero (BA), Ivan Mesquita (BA) e Deko Lipe (BA) e Carol Adesewa (BA). Mediador: Renato Cordeiro

- 11h: Mesa 7: Com a Palavra, o Escritor, com Milton Hatoum (AM). Mediador: Rodrigo Casarin(SP)

14h: Mesa 8: Escritor Internacional, com Pepetela (Angola). Mediação: Rita Chaves

- 16h: Mesa 9: Aventuras Amadianas: dos Livros para as Telonas, com Cecília Amado(BA) e Marcelo Farias (RJ). Mediador: Edvar Passos(BA)

- 18h: Mesa 10: Vem, Meu Amor, falar das poéticas musicais do Olodum!, com Alberto Pita (BA), Tonho Matéria(BA) e Silvio Almeida(BA). Mediação: João Jorge(BA)

- 19h: Sarau da Flipelô. Apresentação de Talis Castro(BA). Convidados: Alex Simões (BA), Sandro Sussuarana (BA), Luz Ribeiro (SP) e Aiace (SP)

- 20h: Show/live do cantor Gerônimo



DIA 13 (domingo)

- 9h: Espetáculo literomusical infantil Tapetes Contadores de Histórias (SP)

- 10h: Contação de história, com Rafahel Ramos (BA)

- 11h: Espetáculo infantil Canastra Real (BA)

- 13h: Sessão de contação de histórias, com Dona Cici(RJ)

- 16h: Mesa 11: Roda de conversa - Tradições Tecidas em Redes de Ontem e de Hoje, com Karine Santos (Wakanda)(BA) e Cleidiana Ramos(BA)

- - 18h: Mesa 12: Poesia Épica dos Brasis: o Longo Fôlego na Contemporaneidade, com Cida Pedrosa(CE) e Mailson Furtado(PE). Mediador: José Inácio Vieira de Melo(BA)

- 19h: Encerramento show/live do grupo Olodum