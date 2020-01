Um guia para escolher os melhores vinhos no Verão

Nada como a chegada de um novo ano para se abrir para novas ideias e abandonar preconceitos. Tenhos duas sugestões: desfaça-se dos mitos de que vinho é bebida de outono e inverno; e de que no verão, tintos não entram.

É certo que a estação mais quente e úmida do ano pede desesperadamente por frescor e leveza (e por isso a cerveja é tão amada). Vinhos parecem o oposto disso, mas não se engane: se você lê sempre esta coluna, sabe que nem só de licorosos, encorpados e amadeirados vive o mercado. A seguir, dou mais detalhes de como encontrar as melhores opções nas prateleiras. E vou além: convidei o sommelier da AB Wines, Benício Fernandes, para indicar rótulos que você irá se apaixonar.

ESPUMANTES

Servido mais gelado que os demais fermentados de uva, os espumantes já são a pedida nº 1 para a estação. Mas no calor, faça-nos um favor: menos complexidade, mais simplicidade. “Neste quesito, os espumantes elaborados pelo método Charmat dão um show - e isso inclui os italianos Proseccos. Em geral são mais frutados, cítricos e efervescentes”, explica Benício.

Dica do sommelier | Dal Pizzol Brut Processo Charmat (R$ 75* na AB Wines) | Aromático, traz notas cítricas e a nuances de leveduras. No paladar, traz refrescância inicial e surpreende com final de boca macio.

BRANCOS

Para quem bebe vinhos com frequência, a associação entre verão e vinhos brancos é imediata. Mas quando a busca é específica por frescor e leveza, há algumas diretrizes: “Evite rótulos envelhecidos longamente em carvalho e aposte em uvas que, normalmente, apresentam maior acidez. Varietais de Sauvignon Blanc, Riesling, Verdejo, Viognier, Chenin Blanc e Albariño quase nunca decepcionam”, conta Benício.

Minha geladeira sempre tem um chileno jovem, inclusive de Chardonnay, das regiões de Casablanca, Leyda e San Antonio. Da DO Vinho Verde, nem se fala. Do Brasil, tive boas surpresas da Serra Catarinense e no Vale do São Francisco. Aposte também nos rótulos alemães da região de Mosel, franceses da Alsácia e neozelandeses de Marlborough.

Dicas do sommelier:

Quereu Chardonnay 2017 (R$ 62* na AB Wines) | Aqui o terroir despertou na uva aromas de frutas tropicais, como maracujá, combinadas com nuances cítricas. Excelente acidez e sensação de suave doçura marcam o paladar.

Tercos Torrontés 2017 (R$ 82* na AB Wines) | Este argentino tem aromas suaves de rosas, com toques de frutas cítricas e também brancas, como pêssego, maçã, melão e abacaxi. Seu ótimo nível de acidez ressalta seu frescor natural. Um diferencial é sua untuosidade.

ROSÉS

Para mim, os vinhos que mais têm cara de verão! Isso porque, normalmente, já têm uma drinkability diferenciada: são agradáveis ao paladar, têm o frescor dos brancos, algo de morango, um toque tânico suave e uma acidez tão viva que enche a boca d’água (não só por ser saboroso). O gole pede pelo próximo!

Ao escolher seu rótulo, opte pelos rosés mais claros e que terão menor concentração de taninos. “Você vai encontrar excelentes exemplares das regiões de Provence e Rosé d’Anjou, ambas na França”, aponta Benício Fernandes.

Dica do sommelier | Château St-Hilaire Rosé Tradition Coteaux D’Aix-en-Provence 2017 (R$ 166* na AB Wines) | Elaborado com as uvas Grenache (60%) e Syrah (40%), este vinho apresenta é super aromático e traz excelentes notas frutadas.

TINTOS

Sim, eles são bem vindos na estação! Dê preferência aos rótulos jovens elaborados em regiões frias, cujas uvas amadurecem lentamente e desenvolveram maior acidez e mineralidade. Ou, então, vinhos frutados de médio corpo com poucos taninos e sem estágio em madeira. Surpreendem os tintos neozelandeses; os de regiões costeiras do Chile, os da DO Vinhos Verdes e Dão, em Portugal; Serra Gaúcha e Serra Catarinense no Brasil, além das regiões mais ao norte na Itália e na França. Outra aposta é nas uvas Pinot Noir, Cabernet Franc, Gamay e Sangiovese.

Dica do sommelier | Paololeo Primitivo Salento IGT 2018 (R$ 105* na AB Wines) | Com notas de cereja e frutas vermelhas, este frutadíssimo e jovem exemplar com Denominação de Origem de Primitivo de Salento traz taninos macios, corpo médio e boa acidez.

Descontos para leitores

A AB Wines está com descontos de 20% em todos estes rótulos. E mostrando esta matéria no caixa, você ganha mais 5% — resultando em até 25% OFF! Aproveite!

Serviço:

AB Wines | Dentro do Iberico Bar de Tapas, à Rua Miguel Navarro Y Cañizares, 160 - Pituba, Salvador - BA. Funcionamento: Terça a sábado, das 15h às 22h. Fone: (71) 3036-3492. Instagram: @abwines.distribuidora