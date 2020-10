Um mergulho nos dois meses de retorno das piscinas em Salvador

Piscinas foram liberadas no dia 13 de agosto, mas muitas seguem fechadas (Foto: Mauro Akin Nassor / Arquivo CORREIO)

Nesta quarta-feira (14), fazem dois meses que as piscinas voltaram a receber alunos em Salvador. Vale lembrar que elas foram um dos últimos equipamentos esportivos a retornarem às atividades, bem lentamente, e algumas ainda nem reabriram.

Como qualquer atividade, as piscinas devem seguir restrições, e muitos mudaram a própria prática da natação. O professor, por exemplo, não pode mais entrar na água e se aproximar do aluno. Por isso, aulas para iniciantes, crianças pequenas e idosos ainda não voltaram.

Mas será que existe risco em dividir a água com outras pessoas? Como tem sido a experiência de professores, alunos e atletas nesses meses? E quais as limitações que ainda espantam alguns praticantes?

Nesse podcast, avaliamos os dois meses de retomada das piscinas. O que mudou para quem pratica natação e outras modalidades? É possível bancar as academias e clubes mesmo com as restrições?

Para o programa, ouvimos o professor e treinador de natação Márcio Cunha; o repórter e colunista do CORREIO Osmar 'Marrom' Martins, praticante de natação; e a médica infectologista do Hospital CardioPulmonar, Clarissa Cerqueira.

