Um mês após demissão, rescisão de Ramon Menezes com o Vitória é registrada

Ramon Menezes já não é técnico do Vitória há mais de um mês, mas somente agora a demissão se tornou oficial junto à CBF. A rescisão de contrato do ídolo rubro-negro com o clube foi publicado na última segunda-feira (6) no Boletim Informativo Diario (BID) da entidade esportiva.

O treinador deixou o cargo no dia 4 de agosto, um dia após a derrota para o Grêmio, nas oitavas de final da Copa do Brasil, que resultou na eliminação da equipe da competição. Até hoje, o clube não emitiu nenhum comunicado sobre a decisão.

Ramon Menezes deixou a Toca do Leão após sete derrotas, seis empates e três vitórias. Em 16 jogos, o aproveitamento foi de 31,2%. Na ocasião, a situação do time na Série B do Campeonato Brasileiro já era delicada. O rubro-negro estava em 15º lugar, com 13 pontos. Atualmente, a equipe comandada por Wagner Lopes está na zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com 23 pontos.