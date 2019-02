O foco da construção civil está direcionado para a criação de um milhão de empregos, com metas e ações que irão impulsionar a economia do Brasil de forma conjunta entre empresas, associações e a esfera pública. A iniciativa foi discutida durante o Café com Parlamentares, promovido pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), em Brasília, na última semana.



O encontro foi mais uma oportunidade para a Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (ADEMI-BA) contribuir para a melhoria do ambiente de negócios, apresentando as demandas regionais e conhecer o projeto ‘Construção: 1 Milhão de Empregos Já’, que visa estimular a conduta empresarial responsável, a segurança jurídica e a economia sustentável.



As propostas foram apresentadas e apoiadas por mais de 200 parlamentares - senadores e deputados de todos os estados e do Distrito Federal. Na lista de prioridades estão as reformas da Previdência e Tributária, pontos fundamentais para o equilíbrio fiscal e retorno da capacidade de investimento.



As questões trazidas passam também pelo uso dos recursos do FGTS para financiamento, concessão de licenças ambientais para a realização de obras, lei de licitações, segurança jurídica nas negociações, redução da burocracia e custos cartoriais, e lei geral das empresas de pequeno porte.



Ao total, foram levadas 18 propostas aos parlamentares. E esse foi apenas o primeiro passo. A previsão é que eles possam se reunir novamente para aprofundar a discussão dos temas apresentados. Sabemos que eles têm um importante papel a cumprir, com o prosseguimento e aprovação de pautas favoráveis ao setor.



Na Bahia, estamos trabalhando pelos lançamentos que irão acontecer no decorrer do ano e que irão impulsionar a geração de empregos. A estimativa feita pela ADEMI-BA é que o setor imobiliário cresça 7% este ano, em uma expectativa que está alinhada com os interesses das construtoras e incorporadoras.



O clima de otimismo pode ser visto na pesquisa Sondagem Indústria, feita pela Construção da Confederação Nacional da Indústria. O resultado mostra que o índice de intenção de investimentos do setor aumentou para 38 pontos, o maior nível desde janeiro de 2014.



Isso reforça a necessidade em melhorar a nossa posição no ranking que compara o ambiente de negócios em 190 países do mundo. Os dados apresentados pelo relatório Doing Business 2019, do Banco Mundial, mostram que o Brasil ocupa o 109º lugar.



A expectativa é que possamos seguir em frente com planejamento, estabilidade, crédito e segurança jurídica para investir. Almejamos com isso criar um círculo virtuoso no Brasil, com geração de empregos e desenvolvimento de toda a cadeia produtiva da construção civil no país.



Cláudio Cunha é Presidente da ADEMI-BA (Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia)