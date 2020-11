Um Museu para o 'Nego Dito Beleleu'  Itamar  Assumpção

Nesta sexta (20), quando se comemora o Dia da Consciência Negra, será inaugurado um museu virtual sobre a obra, vida e trajetória de Itamar Assumpção ( 1949 - 2003). Cantor, compositor, escritor, instrumentista, ator e produtor, ele é considerado um dos principais nomes da música independente e da chamada Vanguarda Paulista, ao lado de Arrigo Barnabé, Premê (Premeditando o Breque), Grupo Rumo, Língua de Trapo, Isca de Polícia e Pracianos. Juntos, lideraram o movimento que, entre os anos de 1979 e 1985, dominou a capita paulista e foi referência para a cultura popular brasileira.

O Museu Itamar Assumpção – MU.ITA (www.itamarassumpcao.com.br), que neste primeiro momento será totalmente virtual, tem direção geral de Anelis Assumpção, filha de Itamar, e curadoria coletiva de Anelis, Frederico Teixeira, Rosa Couto e Ana Maria Gonçalves. O espaço vai contar com exposição permanente sobre Itamar, acervo com mais de 2 mil itens, exposições de curta duração e uma sala em homenagem a Serena Assumpção. Um show gratuito e online nesta sexta, às 21 h, marca a abertura.

Elísio Lopes Jr comanda a próxima masterclass do projeto musical NAU

O premiado roteirista, dramaturgo e diretor artístico Elísio Lopes Jr é o convidado da próxima masterclass promovida pelo musical NAU, dos diretores Daniel Arcades e Thiago Romero, no dia 27 (sexta-feira), a partir das 20h. As inscrições para a oficina de dramaturgia são gratuitas, acontecem a partir de sábado (21), no site https://projetonau.art.br, e seguem até o dia 24.

O encontro online de Elísio com os inscritos será na plataforma Zoom, mediado pelos diretores de NAU. Quem se inscrever recebe, ainda, entre os dias 24 e 26, por e-mail, dois materiais gravados previamente com Elísio, com conteúdos relacionados ao tema da oficina. Haverá transmissão simultânea no canal do YouTube do projeto, o projetonau.page.link/youtube.

Carlinhos Brown: Embaixador da Justiça Restaurativa da Bahia

Carlinhos Brown comemora o mais novo título recebido, o de Embaixador da Justiça Restaurativa da Bahia, nomeação que será oficializada hoje, durante o I Webinário Internacional de Justiça Restaurativa, promovido pelo Tribunal de Justiça e Ministério Público do Estado da Bahia. O evento será transmitido no canal do PJBA, no YouTube, a partir das 13h. A Semana da Justiça Restaurativa é uma campanha que acontece anualmente na terceira semana de novembro, em diferentes países, como Canadá, Nova Zelândia, África do Sul e Japão.

Comunidades e instituições de diversas localidades do Brasil vêm integrando este movimento internacional, realizando atividades para divulgar e consolidar os princípios e ações da Justiça Restaurativa. “Recebo esse título com muito respeito e muito orgulho. Ser nomeado primeiro Embaixador da Justiça Restaurativa da Bahia é uma honra para alguém como eu, que defende e acredita nos valores do respeito, da não-violência, da verdade e da paz”, diz Brown.

Música no Mirante do Forte

O Mirante Forte Santa Maria, bar bistrô localizado no interior do Forte Santa Maria, no Porto da Barra, traz, a partir de hoje, os momentos Acústicos do Mirante. Os clientes poderão curtir, das 19 às 23h, shows acústicos. Para essa primeira semana, já estão confirmadas Péricles & Leonardo (quinta, 19/11), da banda Titelaza, com o Luau da Tita (sexta, 20/11) e grupo Samba 40 Graus (sábado, 21/11).





TUM-TUM-TUM*





1 . Debaixo do Meu Telhado é o novo projeto de Simone e Simaria, que traz repertório bem populare em clima intimista. O trabalho terá lançamento oficial dia 27 de novembro no YouTube da dupla e em todas as plataformas de streaming de música. Com menos de dois meses após a gravação, que ocorreu na residência de Simone, em Alphaville (SP), a dupla anuncia que o trabalho será dividido em duas partes e, neste primeiro momento, os fãs vão conferir um EP com quatro faixas

2 . A banda Ara Ketu lança, amanhã, no dia da Consciência Negra, a segunda parte do álbum Ara Ketu em Casa. Com seis faixas na voz de Dan Miranda, o álbum traz hits da banda e regravações em homenagem ao Olodum e Timbalada. O medley Protesto Do Olodum/Faraó Divindade do Egito e o hit Ô Meu Pai estão entre as canções escolhidas. O pré-save do álbum pode ser feito através das redes sociais do @araketu.

3 . Nesta sexta (20), às 20h, no Coliseu (Rio Vermelho) será realizada a primeira edição da Sexta do Stand Up Comedy, que terá como atração o comediante baiano Matheus Buente. Trata-se de um evento da Terço Produções e Eventos, criada este ano por Crezos Rodrigues (publicitário), Diego Marinho (engenheiro) e Kuque Malino (cantor, compositor e comediante) para produzir e promover a cultura do Stand Up Comedy na Bahia.