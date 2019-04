Um novo Leão? Após 18 dias de espera, Vitória estreia na Série B

Chegou o dia do Vitória cumprir a promessa de ser um time completamente diferente do que foi visto até o momento em 2019. A Série B, competição mais importante do ano para o rubro-negro, começa neste sábado (27), às 11h, diante do Botafogo-SP, em Ribeirão Preto.

A promessa foi feita em 9 de abril, dia seguinte à eliminação nas quartas de final da Copa do Nordeste para o Fortaleza, com goleada por 4x0 no Castelão. Seriam 18 dias de hiato até a próxima partida, a estreia na Série B.

O técnico Claudio Tencati disse o que buscaria nesse período de férias forçadas: “O Vitória precisa mudar a cara da sua equipe. Quando a gente estrear contra o Botafogo, tem que ser um time totalmente diferente, com a cara do Vitória, com a cara que o torcedor quer. Que seja um time rápido, produtivo, envolvente. Esse é o nosso planejamento para o período”.

Mas e aí, o que mudou nesses 18 dias? A maior novidade está longe do campo: Paulo Carneiro assumiu como novo presidente. O mandatário, no entanto, teve pouco tempo para trabalhar até agora, já que assumiu o clube de fato na última quinta-feira (25).

O técnico é o mesmo, Claudio Tencati. Lá atrás, naquela entrevista após a eliminação da Copa do Nordeste, ele pediu “entre oito e dez contratações” para mudar a cara do time antes da Série B.

“A pessoa pode até se assustar com esse número de reforços. Só que hoje temos um elenco grande, mas com pouca qualificação. E temos que qualificar”, completou.

Nesse quesito, o Leão deve ter frustrado o técnico. Apenas uma contratação foi feita, a do zagueiro Éverton Sena – que, aliás, nem deve ser titular contra o Botafogo-SP.

Na sexta-feira (26) o Vitória anunciou as contratações do lateral-direito Van e do volante Gabriel Bispo, destaques do Bahia de Feira no estadual, mas eles não estarão disponíveis para a estreia na Série B.

O que mudou

Em relação às saídas da equipe, estas sim, foram muitas. Nada menos que dez jogadores foram afastados no dia seguinte à eliminação da Copa do Nordeste.

O de maior destaque foi o lateral-direito Jeferson, titular na goleada para o Fortaleza. Outro que jogou no Ceará e já deixou a Toca do Leão foi o meia Yago, que acertou a saída para o Goiás.

Nesse sentido, Tencati mudou drasticamente também a formação da equipe. Ao longo destes 18 dias, ele trabalhou um esquema um pouco mais precavido, com três volantes – Léo Gomes, Rodrigo Andrade e Dudu Vieira.

Contra o Fortaleza, Rodrigo Andrade sequer foi relacionado e Dudu Vieira começou no banco. Lá, o esquema contou com dois volantes e um meia - no caso, Ruy.

O meia, por sinal, é o único desfalque do treinador para a estreia. Ele foi diagnosticado com um estiramento muscular e ficou em Salvador.

Outra mudança foi a promoção de dois jovens, ambos atacantes, do time sub-20 para o profissional: Ruan Levine e Caíque Souza. Este último, inclusive, deve ocupar a vaga do lesionado Ruy.

A equipe deve ter João Gabriel; Matheus Rocha, Victor Ramos, Edcarlos e Capa; Léo Gomes, Rodrigo Andrade e Dudu Vieira; Andrigo, Caíque Souza e Neto Baiano.

Vale lembrar que Tencati ainda não venceu no Vitória. Foram três jogos, todos pelo Nordestão, com dois empates e uma derrota.

Ele faz parte do jejum de 12 jogos, com sete empates e cinco derrotas. A última vitória foi no dia 6 de fevereiro, 4x0 diante do Jequié.