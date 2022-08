Um olho nos negócios e outro na inovação

Há um ano, a empresária Juliana Vellanes, da clínica Lindo Olhar Estética e Spa, esteve no programa Empregos e Soluções ao vivo apresentando a própria trajetória como fundadora de uma clínica estética. Graduada em direito e jornalismo, ela deixou o emprego formal num grande escritório de advocacia para conciliar o sonho de ter o próprio negócio enquanto exercia o papel de mãe.

Nessa quarta-feira, 10, Juliana voltou ao programa, que está completando dois anos, para falar das novidades do negócio e dividir com o público os aprendizados com a gestão do próprio empreendimento. Durante a conversa, ela enfatizou que não tem arrependimentos da decisão de começar a empreender e que, hoje, não consegue ver a vida pessoal e profissional longe dos negócios.

Juliana Vellanes destacou o papel importante da inovação e da diversificação no mundo dos negócios, especialmente diante de tanta oferta de mercado (Foto: Reprodução/Instagram)

Entre as muitas lições apresentadas como percepções ou vivência, Juliana fez questão de destacar os aprendizados quando o assunto é a inovação. Durante a conversa com a consultora e especialista em pequenos negócios Flávia Paixão, a empreendedora contou como uma mentoria sobre inovação conseguiu mudar a compreensão sobre essa característica no mundo empresarial.

“Empreender é uma tarefa difícil, então oferecer serviços e produtos com qualidade é o dever do empreendedor e estar atento às novidades é o que faz o negócio se destacar na concorrência”, pontuou. Juliana lembrou que a inovação não surge de uma hora para outra e que é importante saber observar os clientes, a concorrência e o mundo, para não desperdiçar as oportunidades que se apresentam.

Detalhes como diferença

“Tenho fome em aprender e juntei isso ao fato de ser detalhista. Dessa união, nasceu a possibilidade de fazer a diferença para a vida do meu público e a minha própria”, esclareceu a empreendedora, que, nesses dias, inclusive, está em São Paulo fazendo um curso para atuar na despigmentação de tatuagem, maquiagem e desenho de sobrancelhas.

A empresária reforçou a importância de lidar com as questões mais chatas da gestão de modo a garantir que o negócio funcione bem (Foto: Reprodução)

Na oportunidade, Juliana lembrou que aprender, inovar, criar diferenciais também exigem sacrifícios do empreendedor, como cuidar dos detalhes administrativos mais burocráticos e chatos do negócio. “Como vinha de uma atuação como profissional liberal e que trabalhava no regime de CLT, precisei aprender muito sobre a parte administrativa e comercial. Na verdade, apanhei muito nessa área até aprender”, revelou.

Para a empresária, nessas horas, a saída é, além de se esforçar para conhecer, buscar ajuda, seja de amigos ou até mesmo especialistas que conheçam mais sobre a área. “Quem puder buscar mentorias, consultorias, não deve perder a oportunidade, no entanto, é importante lembrar que no próprio negócio, muitas vezes, nós mesmos precisamos lidar com essas questões contábeis, administrativas, fiscais e legais”, reforçou.

Outra lição importante destacada pela empresária é o fato de delegar tarefas no negócio “Não se pode abraçar o mundo, inclusive, para não pecar na ausência daquele detalhe, daquele cuidado. Um negócio não consegue crescer se o empreendedor não souber delegar”, refletiu a empresária.

