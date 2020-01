Um PM e outros dois homens são assaltados e espancados no Nordeste de Amaralina 

Três homens, sendo um deles policial militar (PM), foram encaminhados ao Hospital Geral do Estado (HGE) depois de serem agredidos na madrugada deste sábado (11), por volta das 4h30, na Rua Principal do Nordeste, no Nordeste de Amaralina. Abel Dantas da Cruz, 36 anos, e Ronaldo Espírito Santo da Costa, 39, além do PM que não teve identidade revelada, foram atingidos por coronhadas na cabeça e rosto.

Segundo o boletim de ocorrências registrado no posto da Polícia Civil do HGE, as vítimas estavam bebendo na rua quando foram abordados por homens desconhecidos. Os suspeitos teriam desconfiado da presença deles no bairro, já que não eram moradores do local.

Os homens foram agredidos a golpes de socos e coronhadas. Segundo a polícia, eles conseguriam fugir do local e procurar o hospital. Em nota, a Policia Militar confirma o caso e diz que o PM chegou a ser ameaçado de morte e teve a sua arma roubada.

Ainda segundo o boletim, os criminosos levaram cerca de R$ 3 mil de Abel e R$ 1,2 mil de Ronaldo, além de pertences dos dois, como relógios e celulares. O caso foi registrado na 28ª Delegacia (Nordeste).

Ronaldo e Abel já receberam alta. O PM, que permanece internado, está sendo acompanhado pelo comando do 18º Batalhão da Polícia Militar, unidade em que é lotado, e por uma equipe do Departamento de Saúde da PMBA.