'Um sentimento maravilhoso', diz Daniel após Bahia encerrar seca na Série B

O Bahia respira aliviado. Depois de cinco jogos, o Esquadrão voltou a vencer na Série B. Neste sábado (8), a equipe bateu o Brusque, por 1x0, na Fonte Nova. Vitor Jacaré foi o herói com um golaço aos 42 minutos do primeiro tempo. Após a partida, o meia Daniel comemorou.

“É um sentimento maravilhoso. Depois de cinco jogos sem ganhar, o importante era isso, ganhar hoje, independente de ser bonito ou não. O Jacaré acertou um belo chute, o que tranquilizou muito a nossa situação”, disse o camisa 10.

Com a vitória, o Bahia chegou aos 56 pontos e ficou mais perto de confirmar o acesso à Série A do Brasileirão. O tricolor soma 56 pontos e está na terceira colocação.

A distância do Bahia para o 5º colocado é de sete pontos. Mas a diferença pode cair no complemento da rodada. O próximo compromisso do Esquadrão será contra o vice-líder Grêmio, no próximo domingo (16), às 16h, em Porto Alegre.