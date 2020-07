Um suspeito é morto e dois são presos após assalto a pizzaria em Camaçari

Um suspeito de roubo foi morto e outros dois foram presos na noite da quarta-feira (15) depois de um assalto a uma pizzaria em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Quatro bandidos renderam os funcionários do estabelecimento, que fica no bairro PHOC, e levaram os celulares das vítimas e dinheiro do caixa.

Imagens mostram que eles chegaram de motos, usando capacetes, por volta das 18h30. Funcionários preparam as pizzas para delivery quando acontece a abordagem.

O 12º Batalhão da Polícia Militar foi chamado e usou o GPS de alguns dos aparelhos para ir atrás dos suspeitos, chegando à Rua do Bispo, no Parque Verde II. Uma casa foi identificada como o local de esconderijo dos bandidos. A polícia cercou o local. Dois dos suspeitos se entregaram, mas dois conseguiram fugir.

Os PMs perseguiram os fugitivos. A corporação diz que um dos criminosos atirou contra os policiais, dando início a uma troca de tiros. O suspeito foi baleado. Socorrido ao Hospital Geral de Camaçari, acabou morrendo. O outro envolvido conseguiu fugir.

Já os dois presos foram levados à 18ª Delegacia, em Camaçari, com todo material apreendido. Foram recuperados 13 smartphones e apreendidos um revólver calibre 38, 6 munições do mesmo calibre, R$ 147,75 em cédulas, três relógios de pulso, duas motos, mil pinos vazios para acondicionamento de drogas, uma porção de maconha e um pote com 300 gramas de cocaína.