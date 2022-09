Um tour etílico por uma fábrica de cerveja artesanal em Lauro de Freitas

Não precisa ir ao bar só para comer e beber. Por que não conhecer também a fábrica e todo processo de produção de uma cerveja artesanal? Esse ano, a marca baiana Mindubier (@mindubier) ampliou a produção de seus rótulos com a ativação da sua primeira fábrica, localizada em Lauro de Freitas.

Só que além de fabricar, envasar e armazenar a bebida, o local bem pertinho de Salvador conta também com uma visita completa para vivenciar todo processo que a cerveja passa até chegar ao copo, direto do chão da fábrica.

“Todo mundo tem curiosidade em ver a cerveja sendo produzida. A experiência de viver a produção da cerveja precisa ser completa. Hoje fazemos visitas mediante agendamento individual ou em grupos, explicamos todo o processo de produção e ainda oferecemos uma mini degustação direto do tanque de fermentação”, destaca o fundador da MinduBier, sommelier de cervejas e formado em Tecnologia Cervejeira pelo Science of Beer Institute, Gustavo Martins.

Em um espaço de 400 m², o visitante tem a oportunidade de conhecer todo o maquinário de produção, como com as tinas de brasagem, equipamentos destinados à produção do mosto, que é a cerveja ainda não fermentada. A passagem pelos tanques de fermentação - equipamento onde a bebida é fermentada e maturada – é outro processo que vai ser possível acompanhar de perto.

“O movimento da cerveja artesanal preza por toda a experiência. Viver aquele momento, desfrutar do uso de todos os sentidos é o diferencial frente aos produtos produzidos em massa”, afirma.

Da fábrica, direito para a mesa do bar. A visita só termina, com a parada quase que obrigatória no bar da fábrica que serve ainda petiscos e quase sempre tem música ao vivo. “O bar é equipado com torneiras exclusivas para consumo na fábrica. É ambiente super descolado. Ao entrar, o visitante é convidado a degustar os primeiros goles e depois de toda a imersão na linha de produção”.

Polo cervejeiro

A fábrica da MinduBier produz cerca de 10.000 litros de cerveja artesanal por mês. A marca é responsável pela fabricação de quatro rótulos da linha e já conquistou diversos prêmios, entre eles Ouro no Concurso Brasileiro de Cervejas em 2022 e Melhor Cervejaria Cigana do Brasil pelo Prêmio Lúpulo de Ouro 2021. “A MinduIPA é o nosso carro-chefe, a primeira receita e, até hoje, a mais famosa da cervejaria. A MinduPils também é pedida certa, tendo sido avaliada como a melhor Pilsen do Brasil em 2022”.

A marca surgiu há seis anos, como o hobby para o arquiteto e fundador da Mindubier, Gustavo Martins, que fabricava sua cerveja em casa. Tudo mudou quando a cervejaria conquistou seu primeiro ouro no Bier Hub MinduIPA, em 2016. “Vencemos o concurso e produzimos nosso primeiro lote comercial. Desde então a cervejaria tem se especializado e fomentado o mercado baiano e nacional com rótulos mais sofisticados, receitas colaborativas com cervejarias brasileiras de peso e medalhas em concursos cervejeiros”.

A escolha por Lauro de Freitas para abrigar a fábrica é estratégica, como pontua Gustavo: “O município se tornou o polo cervejeiro na região. Também aproveitamos a oportunidade de adquirir uma fábrica já pronta e em operação, que, inclusive, foi projetada por mim”, comenta.

Segundo os dados mais recentes divulgados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), a Bahia tem 26 estabelecimentos registrados que produzem cerveja artesanal e está entre os dez estados com maior número de fábricas no país, ocupando a 9ª posição no ranking. Entre os anos de 2017 e 2020, a quantidade de cervejarias artesanais no estado cresceu 56%, pulando de sete para 26 estabelecimentos.

Presidente da Associação Brasileira da Cerveja Artesanal (Abracerva), Giba Tarantino, ressalta que é crescente o interesse do público diante da possibilidade de entender o caminho percorrido desde o grão até a cerveja chegar no copo.

“Quando promovemos visitações nas cervejarias artesanais conseguimos levar o consumidor onde até pouco tempo era um ambiente industrial proibido. Só este fato já torna a visita uma experiência muito marcante”.

As visitas aproximam a marca de seus clientes e os cervejeiros assumidos de um conhecimento mais amplo sobre a cerveja artesanal e suas inúmeras possibilidades. “Abrir a fábrica faz parte de um processo educativo. Principalmente porque mostra ao consumidor que ele pode sim, conversar com o cervejeiro, proprietário da cervejaria e os funcionários para entender como essa ‘mágica’ acontece”, completa.

COMO CHEGAR

. Onde fica

O endereço da fábrica é Rua Martins de Oliveira, nº 109, Galpão 4, no bairro de Pitangueiras, em Lauro de Freitas. O local fica próximo ao Supermercado GBarbosa.

. Quanto custa

A visitação na fábrica é gratuita. O visitante paga pela consumação no bar.

. Agendamento e mais informações

O agendamento da visita pode ser feito através dos perfis no Instagram @mindubier ou @mindubar. O bar funciona de quarta e quinta (16h às 22h), sexta (16h às 23h) e no sábado (12h às 20h). Domingo, segunda e terça o bar da fábrica está fechado.