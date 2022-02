Uma guerra para mostrar que o mundo está sempre sob risco

Quando parecia que nada poderia piorar o estado atual do mundo - que enfrenta uma pandemia há dois anos e suas complicadas consequências -, a Rússia invade a Ucrânia.



Não há um motivo sozinho para a invasão e nem é um fato isolado. As tensões entre os dois países, e internas na Ucrânia, vêm piorando nos últimos anos e chegaram a um ponto em que um conflito foi a ‘solução’ encontrada pelos russos.



O que chama a atenção é a reação à invasão. Que há uma quebra da soberania ucraniana de seu território pelos russos não há dúvida. No entanto, a ajuda dos países europeus e dos EUA - que vive ‘criando’ guerras ao longo dos tempos - se limitou a sanções, iluminação em azul e amarelo (cores da bandeira ucraniana) em monumentos em solidariedade e ‘notas de repúdio’.



Aí existem dois fatores importantes. O primeiro deles é a dependência de países como a Alemanha do fornecimento de combustível russo. Um corte de relações teria consequências para esses países e seus habitantes, consequências econômicas fortíssimas em tempos pandêmicos, quando as nações ainda não se recuperaram do baque provocado pelo coronavírus.



O segundo fator é que a Rússia não é um Afeganistão, um Iraque ou Vietnã, para citar conflitos pós-Segunda Guerra Mundial envolvendo grandes nações. O poderio militar/nuclear russo é um dos maiores do planeta, ao lado dos EUA e, talvez, da China - já que nem tudo se sabe do gigante asiático.



Transformar o conflito dos russos contra os ucranianos em uma guerra mundial possivelmente acabaria com o planeta como conhecemos. EUA e Rússia, juntos, possuem um arsenal nuclear para destruir a Terra 11 vezes. E o presidente russo Vladimir Putin sabe disso. Por isso ameaça tanto.



Assim, as guerras - infelizmente - servem para nos lembrar o quanto os seres humanos comuns estão sempre à mercê e sob risco dos arsenais, dos países e, sobretudo, dos políticos que os controlam. Não temos paz um segundo sequer.

Bahia sofre atentado a caminho de jogo na Fonte Nova

A escalada de violência no futebol - incluindo na Bahia - chegou ao seu ápice, assim se espera, na noite de quinta-feira (24), quando o ônibus que transportava a equipe do Bahia para o jogo contra o Sampaio Correia, pela Copa do Nordeste, foi alvo de um atentado terrorista nas imediações da Arena Fonte Nova.



Bombas foram atiradas e duas delas atingiram o veículo, uma outra pegou no carro particular que estava ao lado do ônibus no momento. Três jogadores - o goleiro Danilo Fernandes, o lateral-esquerdo Matheus Bahia e o atacante Marcelo Cirino - ficaram machucados, sendo Danilo com maior gravidade. O goleiro, com diversos ferimentos pelo corpo, ficou a poucos centímetros de ficar cego por conta dos estilhaços e dormiu no hospital, em observação, após exames. O atentado foi notícia em veículos de países como Espanha, Argentina, Alemanha e EUA. Clubes de todo o país se solidarizaram com o tricolor.



O jogo, inacreditavelmente, aconteceu. Os demais jogadores da equipe decidiram entrar em campo e o Bahia acabou vencendo o jogo por 2x0. Torcedores, nas redes sociais, pediram para que o time não entrasse em campo por conta do crime.

Vale lembrar que, após o rebaixamento do Bahia para a Série B, em dezembro, clube e membros da direção foram alvos de protestos de uma organizada, inclusive com invasão ao Centro de Treinamentos.

A agonia de um pai

A tragédia de Petrópolis, que, na sexta-feira, já contabilizava 219 vítimas fatais das chuvas que caíram na cidade carioca no dia 14. Uma das histórias mais comoventes é a do marceneiro Leandro Rocha, que - incansavelmente - procurou o corpo do filho Gabriel. O jovem de 17 anos estava em um dos ônibus que foi coberto pela cheia do Rio Quintandinha. Ele apareceu no topo do coletivo e foi reconhecido pela família nas imagens, mas, como não sabia nadar, seus parentes já esperavam o pior. Leandro foi, primeiramente, sozinho ao córrego procurar o corpo de Gabriel. Depois recebeu ajuda de amigos e voluntários. Na quinta-feira (24), o corpo foi encontrado. “Queria agradecer primeiro a Deus porque nós encontramos meu filho. Queria deixar uma mensagem, também, de que não parassem com as busca dos que ainda estão desaparecidos. Eu encontrei meu filho e tem muitos aí ainda com a esperança de encontrar os seus”, afirmou. O enterro aconteceu no mesmo dia.

