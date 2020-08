'Uma hora a bola entra', comemora Rafael Carioca

Rafael Carioca deixou o banco de reservas para garantir o empate em 3x3 do Vitória com a Ponte Preta. Na noite desta sexta-feira (14), ele foi o responsável por dar números finais ao confronto disputado no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). O gol marcado aos 44 minutos do segundo tempo manteve o rubro-negro invicto na Série B e colocou o time no G4 da competição.

"Eu sou lateral esquerdo, mas sempre atuei de extremo. Iniciei assim e tem uns quatro ou cinco anos que jogo de lateral esquerdo. Hoje eu tive a oportunidade de ter um recomeço de jogar aqui de extremo de novo. Faço sempre os mesmos movimentos, às vezes eles marcam, às vezes não e uma hora a bola entra. Fui feliz no chute", comemorou o jogador rubro-negro.

O gol de Rafael Carioca tirou o brilho do marcado por Matheus Peixoto, que havia colocado a Ponte Preta na frente minutos antes. Em entrevista à reportagem do SporTV, o lateral do Vitória contou que eles são grandes amigos. "Grandes amigos. Jogamos juntos no Bragantino. A gente viveu momento incríveis lá", disse Rafael Carioca após o apito final.

Com o resultado diante da Ponte Preta, o Leão chegou a cinco pontos e subiu para a 4ª colocação. A posição na tabela, no entanto, pode mudar, já que a terceira rodada da Série B tem jogos até domingo (16) e dois ainda não agendados - adiados devido a casos de coronavírus.