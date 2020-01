Uma lista dos discos da Bahia que se destacaram em 2019

Eis a lista (e links) dos discos da Bahia que se destacaram em 2019, na minha opinião, claro... a sua é com você

Do black metal ao blues, passando pelo hardcore, stoner, folk, indie, grunge, ragga, dreampop etc...

De Salvador a Vitória da Conquista, passando por Lauro de Freitas, Feira de Santana, Maragogipe...

Electric Poison – Live Wire – metal – Salvador - Confira aqui

Sons de Mercúrio – Entre Crendices e Amores Pagãos – rock, folk, mpb – Feira de Santana - Confira aqui

Os Reids – Deliciosamente Cru – rock, indie, noise – Camaçari / Salvador / Lauro de Freitas - Confira aqui e aqui

Nigrae Lunam Doom Metal – Lilith Regnator Est – metal – Salvador (tenho o EP, mas saiu em K7 e só há uma música na internet: confira aqui)

AD BACULUM – The Birth of the Human Tragedy – metal – Salvador - Confira aqui

Aztlán – Entrance to Mictlán – metal – Salvador / Feira de Santana - Confira aqui e aqui

Brenoski Libertae – Brenoski Libertae – instrumental country, blues, rock, jazz – Salvador - Confira aqui e aqui

Casapronta – Como a Fúria da Beleza do Sol – rock, folk, mpb – Feira de Santana - Confira aqui e aqui

Dona Iracema – Balbúrdia – rock, hardcore, regional – Vitória da Conquista / Jequié - Confira aqui, aqui e aqui

In Infernal War – Dilacerando Entranhas em Pugnas Barbáries – metal – Salvador (não confundir com Infernal War da Polônia) (só achei uma música na internet: confira aqui)

Meus Amigos Estão Velhos – Mojave Mojito – rock, indie – Salvador - Confira aqui, aqui e aqui

Pastel De Miolos – Mundo Podre – punk rock, hard core – Lauro de Freitas (saiu apenas em CD)

Persie – Índigo – indie, dreampop, synthpop – Salvador / São Paulo - Confira aqui

RestGate Blues – Vivendo Blues – blues – Salvador - Confira aqui

Roça Sound – Tabaréu Moderno – reggae, dancehall, sound system, rap – Feira de Santana - Confira aqui

Rock Night Club – Tempo, Vento e Luz – rock – Salvador - Confira aqui e aqui

Social Freak – Enslaving Your Empty Soul – rock, grunge – Vitória da Conquista - Confira aqui e aqui

Space Rovers – Space Rovers – stoner rock – Salvador - Confira aqui

Vovó do Mangue – Sun – rock – Maragogipe - Confira aqui e aqui



*Leonardo Leão, jornalista, compositor e cantor da banda Drearylands

Texto originalmente publicado no Facebook