Uma paixão de luz, sombras e empreendedorismo

No último dia 29 de setembro, a fotógrafa Soraia Carvalho foi a convidada de Flávia Paixão no programa ao vivo Empregos e Soluções. Naquela oportunidade, a conexão com a internet não ajudou e a conversa não pôde prosseguir. Nessa quarta-feira (20), Soraia volta para falar sobre como se transformou em empreendedora de uma paixão: a fotografia!

Com o estúdio anexo à própria casa, ela – como uma parte significativa dos pequenos empreendedores – faz um pouco de tudo e divide seu tempo para realizar a atuação de fotógrafa, cuidar do financeiro, marketing, relações públicas, auxiliar administrativa e até mesmo o setores jurídico, de compras, vendas. Nada demais para quem já foi supervisora Herbalife, Mary Kay, vendeu semijoias, representou a Romanel e, por fim, montou uma loja de moda feminina.

É claro que tamanha desenvoltura não foi gratuita. Graduada em Ciências Contábeis, fez pós em Controladoria para Gestão de Negócios e sempre amou o empreendedorismo.

“Adoro empreender. Nunca gostei de ficar presa dentro de empresas que não fossem minhas. Meu primeiro empreendimento foi exatamente com fotografia. Tinha uma sociedade com o então namorado – o namoro acabou, empreendimento foi junto”, contou.

Mais que um meio de vida, o negócio foi uma ferramenta de superação pessoal. “Achei que sozinha eu conseguisse chegar em meu objetivo. Chega! Todos nós somos capazes, sobretudo nessa era digital em que a informação está aí disponível gratuitamente para quem quiser, no entanto, o caminho é mais longo. Demora um pouco mais, quanto mais quando não temos tempo de sobra para pesquisar, errar, acertar, tentar novamente”, completou.

Para conhecer mais sobre essa história de superação, não perca o programa ao vivo Empregos e Soluções, no perfil do jornal Correio, no Instagram, às 18 horas.