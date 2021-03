Uma pessoa morre e duas ficam feridas após atropelamento em frente a cemitério

Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas após sofrerem um atropelamento na tarde desta terça-feira (16), em Salvador. O caso aconteceu na ladeira que fica em frente ao cemitério da Quinta dos Lázaros, na Baixa de Quintas.

De acordo com a Transalvador, órgão regulador do trânsito na cidade, as três vítimas foram atingidas por um carro de passeio e até o fechamento desta reportagem não havia mais detalhes sobre as circunstâncias do acidente.

As vítimas não tiveram identidade revelada. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (samu) foi acionado e prestou atendimento às duas vítimas que sobreviveram. A terceira pessoa atropelada morreu no local.

O acidente foi um dos quatro registrados pela Transalvador nesta terça. De acordo com o órgão, além da vítima fatal do acidente em frente ao cemitério, seis pessoas ficaram feridas nas ocorrências.