Uma pessoa morre e quatro ficam feridas durante ataque no extremo sul da Bahia

Um ataque que em uma residência no município de Eunápolis, no extremo sul da Bahia, deixou uma pessoa morta e outras quatro feridas na madrugada desta segunda (10).

O crime aconteceu na Rua da Liberdade, no bairro de Santa Lúcia. Segundo informações preliminares, Ricardo dos Santos Pereira, de 31 anos, foi executado com vários tiros e morreu no local. Outras quatro pessoas foram feridas e encaminhadas para uma unidade de saúde.

As guias para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT) foram expedidas e os procedimentos periciais foram realizados. Autoria e motivação do crime são apuradas pela 1ª Delegacia Territorial (DT) de Eunápolis.