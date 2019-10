Uma tonelada de óleo é encontrada na Praia da Pituba

O óleo que se espalhou no litoral nordestino atingiu mais uma praia de Salvador. Desta vez, o alvo foi a Praia da Pituba. As pelotas de petróleo foram constatadas na orla do bairro na manhã desta terça-feira (16), num trecho de cerca de 800 metros na altura das ruas Piauí e Pará. As manchas também voltaram a aparecer nas praias do Jardim de Alah e no Jardim dos Namorados. A estimativa do presidente da Limpurb, Marcus Vinícius Passos, é de que a quantidade encontrada nas três praias seja de, aproximadamente, duas toneladas.

A maior quantidade encontrada até agora é na Praia da Pituba, onde a estimativa é de que haja uma tonelada de resíduos de óleo cru.. Já no Jardim dos Namorados foram localizados 250 quilos. Até então, apenas 37 quilos de material havia sido recolhidos nas praias de Salvador.

Os resíduos recolhidos estão sendo colocados em sacos e levados para a sede da Limpurb, em Pirajá. Lá, eles serão alojados em contêineres e estudado e, só depois levado pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Há cerca de 80 agentes de limpeza fazendo o trabalho de retirada do material na Pituba. Equipes da Marinha do Brasil também atuam na limpeza da área.

Até o momento, oito cidades baianas foram afetadas pelo petróleo cru. Com a extensão da mancha, o governo baiano decretou situação de emergência no estado na última segunda-feira. Com o decreto, seis cidades atingidas podem receber recursos e contratar serviços sem licitação: Camaçari, Conde, Entre Rios, Espalanada, Jandaíra e Lauro de Freitas. Segundo informações do Tamar, o óleo já matou, pelo menos, dez filhotes de tartarugas no estado.

O presidente da Limpurb informou que as praias de Salvador são monitoradas desde a última quinta-feira (10). "Montamos uma equipe de 80 homens para monitorar as praias durante 24h. Até então, só tínhamos recolhido 37 quilos do óelo. Temos feito reuniões constantes com o Ibama e com a Marinha, para a integração de todos os órgãos", informou.

De acordo com ele, nesta quarta-feira foi constatado o aparecimento das manchas em três praias: Jardim de Alah, Jardim dos Namorados e Pituba. Nas duas primeiras, já havia ocorrências anteriores da presença do óleo, mas na Pituba só chegou agora e em uma extensão maior. Ainda assim, ele diz que a população deve ficar tranquila. "A prefeitura está preparada para agir corretamente, esse é o nosso papel. Estamos atuando rapidamente para não deixar o material exposto na praia e, consequentemente, contaminar as pessoas e mais faixas de terra. Quando esse material chega em nossas praias, agimos com rapidez para que não retorne para o mar".

Devidamente protegido por luvas, calçados, para evitar o contato direto com o óleo, o também líder do grupo no bairro de Ondina, André Phileto, 38, também foi oferecer ajuda na intenção de conseguir retirar as manchas antes que a maré volte a encher e o mar leve-a para as próximas praias.

"A gente viu que a coisa saiu do controle. A gente estava notando a presença de manchas menores apenas. Não esperávamos chegar a esse nível aqui na Pituba, mesmo sabendo que no litoral norte o problema era maior. Vamos nos reunir com o restante do grupo para ver qual vai ser a nossa atitude até o final da semana. Estamos convocando um multidão para auxiliar as equipes da limpurb na limpeza. Como aqui foi muito óleo ainda não podemos ajudar muito", contou.

Segundo ele, o grupo está fiscalizando as praias por conta própria. "Desde o início e ainda não tínhamos notado nenhum resíduo por aqui. Mas agora chegou nessa proporção. Estamos dispostos a dar todo o suporte as equipes de limpeza, que chegaram ao alocam rapidamente quando ligamos", explicou.

Devido às consequências e riscos ambientais da mancha de óleo que alcançou a costa da Bahia, os ministérios Públicos Federal (MPF) e do Estado da Bahia (MP-BA) ingressaram, nesta terça-feira (15), com uma ação civil pública contra a União e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama).

