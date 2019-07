Uneb abre 1000 vagas para cursos de Inglês e Espanhol; mensalidade é de R$92

Quer fazer um curso de Inglês ou Espanhol pagando menos de R$100 de mensalidade? A Associação dos Ex-Alunos da UNEB (Unex) está com inscrições abertas, até o dia 26 de julho, para os cursos de língua inglesa e espanhola.

O valor do curso é de R$ 460 por módulo de cada idioma, dividido em até cinco vezes sem juros no cartão de crédito. O material didático é vendido separadamente e custa R$ 175 e pode ser parcelado em até duas vezes. As inscrições estarão disponíveis até o preenchimento total das vagas. As aulas terão início a partir do dia 27 de julho.

Os interessados devem comparecer à sede da Unex, no Campus I da UNEB, próximo a Biblioteca, em Salvador, de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 20h, e aos sábados, das 08h às 12h e de 13h às 15h30. Para efetuar a matrícula, os interessados devem comparecer munidos de RG, CPF e pagamento da matrícula.

As vagas são para pessoas a partir de 16 anos. As aulas são na modalidade regular, com um encontro semanal às sextas, no turno noturno, ou aos sábados, pela manhã ou tarde. Nesta oferta, há vagas para todos os níveis: introdutório, básico, intermediário e avançado, cada nível possui dois módulos com duração de 40 horas presenciais.

As turmas Teens, para adolescentes de 11 a 15 anos, foram planejadas para o ensino de língua inglesa utilizando material didático e metodologia especializada para esta faixa etária. Estão sendo ofertadas turmas de nível Introdutório (1A e 1B). Para matricular um adolescente o investimento é de R$ 380, parcelado em até cinco vezes sem juros no cartão, e o material é adquirido separadamente, por R$ 175, que também pode ser parcelado em até duas vezes. As aulas aos sábados ocorrem nos turnos matutino e vespertino, com previsão de início a partir do dia 27 de julho.

Os cursos de idiomas da Unex possuem 18 anos de atividades e são promovidos em parceria com a Universidade do Estado da Bahia. Além de contar com egressos dos cursos de graduação da universidade como professores, o projeto garante estágio para estudantes da instituição, além de bolsas integrais para alunos da Uneb de baixa renda, pessoas com deficiência, técnicos administrativos e egressos dos cursos de graduação da Uneb.