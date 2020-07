Uneb decide manter atividades suspensas por mais 30 dias

A reitoria da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) divulgou um comunicado informando que as atividades administrativas e acadêmicas presenciais continuam suspensas por mais 30 dias. A decisão atende às recomendações feitas por uma comissão responsável por orientar as condutas institucionais relativas à pandemia da covid-19.

Segundo a reitoria, as atividades administrativas continuam sendo realizadas por trabalho remoto. Também foi constituída uma comissão com a finalidade de elaborar a proposta de implementação do Comitê Permanente de Biossegurança da Uneb.

O semestre 2020.1 do cursos de graduação na modalidade à distância (EaD) ofertados pela instituição, através do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), começou na última semana, segundo a Uneb.

Além disso, cerca de 60 projetos de extensão da instituição seguem com as suas atividades regulares, sobretudo, as de enfrentamento à pandemia. Na última sexta (16), a Câmara de Pesquisa e Ensino de Pós-Graduação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe) aprovou uma resolução que orienta o desenvolvimento das atividades acadêmicas da Pós-graduação Stricto Sensu na Uneb frente à covid-19.

Responsáveis por atividades que consideram que é necessária a retomada das ações presenciais devem encaminhar uma solicitação à comissão institucional, que vai analisar o caso e emitir um parecer, que em seguida será encaminhado ao Conselho Universitário (Consu) para decisão.