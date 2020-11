Uneb lança manual para oferta de aulas em período emergencial

A Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Prograd) da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) divulgou neste sábado (14) o Manual Prático do Estudante, para o Período Extraordinário de Oferta (2020PEO). A proposta pedagógica emergencial prevê cronograma, de caráter não obrigatório, até o dia 30 de dezembro.



No manual, é possível saber detalhes sobre o contexto em que a iniciativa se insere, a diferença entre ensino remoto e Educação a Distância (EAD), além de informações para sanar todas as suas dúvidas sobre matrícula e sobre como serão as aulas.



A matrícula em componentes curriculares previstos no Plano de Oferta, no entanto, é facultativa e não incidirá no prazo máximo para integralização curricular.



O 2020PEO é resultado de deliberações dos Conselhos Superiores da UNEB, após consulta realizada com mais de 75% de toda a comunidade da instituição. As diretrizes gerais para a oferta foram aprovadas pelo Conselho Superior de Ensino Pesquisa e Extensão (Consepe) da universidade.



Para mais informações, os alunos podem entrar em contato através do endereço de email prograd.sec@uneb.br.