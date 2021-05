Uneb mantém atividades presenciais suspensas por mais 15 dias

A Universidade do Estado da Bahia (Uneb) decidiu manter as atividades administrativas e acadêmicas presenciais suspensas por mais 15 dias. A decisão foi tomada pela administração central em conjunto com os diretores de departamento da instituição, após consultas ao Comitê de Biossegurança (Cobio) e à comissão com a finalidade de acompanhar e orientar as condutas institucionais relativas à pandemia da covid-19, no âmbito da Uneb.

A instituição decidiu também que algumas atividades presenciais serão mantidas, desde que respeitadas e cumpridas rigorosamente as diretrizes e os protocolos de biossegurança, aprovados pelo Cobio, e com anuência dos departamentos. Entre elas, as atividades acadêmicas de graduação na modalidade internato e de estágio curricular de alunos formandos, as atividades de pesquisa da pós-graduação executadas em laboratório que tenham protocolos de Biossegurança e planos de trabalho aprovados pelo Cobio.

Também serão mantidas as atividades de manutenção de coleções biológicas (vivas ou com espécimes conservados) e de equipamentos utilizados em pesquisa cuja ausência de manutenção possa comprometer a vida útil, as ações de segurança física e patrimonial e os serviços de manutenção e limpeza, que poderão ser acionados de maneira escalonada para a preservação do patrimônio da universidade.

"Registra-se também a continuidade dos esforços institucionais, sobretudo junto às representações da Comissão Intergestores Bipartite-BA (CIB), para a viabilização da vacinação de servidores e demais funcionários no seu local de residência, bem como a vacinação de discentes em estágio curricular/internato, nos termos definidos pelas Autoridades de Saúde", informou a Uneb, em nota.