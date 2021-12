Uneb oferece 120 vagas para aluno especial de mestrado em Educação de Jovens e Adultos

A Universidade do Estado da Bahia (Uneb) abre na próxima terça-feira (14) as inscrições para 120 vagas de aluno especial do curso de mestrado de educação. As vagas serão ofertadas para o ano letivo de 2022.1. Os interessados têm até 11 de janeiro para preencher o formulário de inscrição, disponível no site.

O mestrado é oferecido por meio do Programa de Pós-graduação em Educação de Jovens e adultos (MPEJA), ofertado pelo Departamento de Educação (DEDC) do Campus I, em Salvador. As vagas são distribuídas entre seis disciplinas: Gestão educacional em EJA; A formação do professor pesquisador; Desenvolvimento cognitivo e aquisição da leitura e da escrita na EJA; Pesquisa aplicada, desenvolvimento e inovação; Fundamentos antropológicos e relações raciais na educação; e EJA e a educação especial na perspectiva inclusiva.

Dentre as etapas de seleção, consta a análise da justificativa e do currículo lattes, devidamente atualizado no ato de inscrição, além de entrevista. A seleção reservará, por meio do sistema de cotas, vagas para candidatos negros, indígenas, quilombolas, ciganos; com deficiência, transtorno do espectro autista ou altas habilidades; transexuais, travestis ou transgêneros que atendam aos requisitos previstos no edital.

O resultado final da seleção será divulgado no dia 7 de fevereiro de 2022, no site do Programa. Os candidatos aprovados deverão realizar matrícula no dia 11 de fevereiro, por meio das orientações publicadas na página do programa, em data a ser divulgada.

O Mestrado Profissional em Educação de Jovens e Adultos (MPEJA) visa a produção de conhecimentos, a atualização permanente dos avanços da ciência e das tecnologias, a formação e o aperfeiçoamento de profissionais na área da educação de jovens e adultos, atendendo às demandas sociais e profissionais. Mais informações podem ser obtidas pelo email: selecaompeja@uneb.br