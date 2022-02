Uneb volta às aulas presenciais de maneira gradual a partir de 14 de março

A Universidade do Estado da Bahia (Uneb) informou nesta semana que terá uma retomada gradual das atividades presenciais em 2022 em todos seus campi. A previsão é de manter 40% da oferta dos colegiados on-line.

O semestre tem previsão de começar no dia 7 de março, com uma semana de intengração. As aulas presenciais começam no dia 14 do mesmo mês.

A resolução do Conselho Universitário da instituição prevê manutenção das atividades acadêmicas "com mediação tecnológica" de até 40% da oferta do colegiado dos cursos de graduação e pós, além de ações de extensão.

Uma instrução normativa será submetida ao Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe) ainda esse mês, para servir de norte para a metodologia que será usada nesse período.

“A universidade está se organizando para cumprir com as exigências e os protocolos de convivência, orientados pelo Comitê de Biossegurança (COBIO). Baseada sempre na máxima de preservação da vida e confiança na ciência. Caso seja necessário, convocaremos o Consu para discussão e nova decisão coletiva”, destaca a professora Adriana Marmori.

Medidas sanitárias

Nessa volta às aulas, será obrigatório usar máscara e ter temperatura aferida antes de entrar nos campi. Também será preciso comprovar vacinação, em alinhamento com o calendário do município em questão.

A Uneb vai disponibilizar equipamentos com álcool em gel nas áreas de circulação. Pias foram instaladas nas unidades para facilitar a higienização.

Sinalização no chão e paredes vai ajudar a manter distanciamento. Também deve-se observar o limite de pessoas por sala.