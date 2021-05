Unicef anuncia acordo para compra de 220 milhões de doses da Sputnik V

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) fechou acordo com o Fundo de Investimento Direto Russo (RDIF) para a compra de 220 milhões de doses da vacina russa Sputnik V.

O lote, suficiente para imunizar 110 milhões de pessoas, só poderá ser distribuído após o imunizante ser aprovado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para uso emergencial.

O RDIF informou também que está em andamento uma negociação para incluir a vacina russa no portfólio Covax Facility, que distribui imunizantes contra a covid-19 ao redor do mundo.

Em março, o estado da Bahia anunciou a compra de 9,7 milhões de doses da Sputnik V. Na época, o governo do Estado anunciou que as doses deveriam chegar em abril, porém o estado segue no aguardo da liberação do imunizante pela Anvisa.