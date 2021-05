Único projeto para 2022 é disputar o governo da Bahia, diz ACM Neto

O ex-prefeito de Salvador e presidente nacional do Democratas, ACM Neto, afirmou nesta segunda-feira (10) que seu único projeto eleitoral para 2022 é disputar o governo da Bahia. O posicionamento vem após falas que o relacionam a uma possível candidatura em chapa presidencial.

“Estão espalhando muitas fake news usando o meu nome, mas, quem me conhece, sabe muito bem qual é o meu projeto político para o ano quem vem”, afirmou o ex-prefeito de Salvador.

Neto complementou afirmando que por conta do momento da pandemia da covid-19, ainda não se colocou como pré-candidato no pleito para a gestão do estado da Bahia.

"Todos sabem que o meu desejo é disputar o governo do estado. Ainda não me coloco como pré-candidato, pois o momento é de tratarmos do enfrentamento à pandemia, mas esse é o único projeto, conforme já disse publicamente em diversas ocasiões", declarou ACM Neto.