Unidade da Fundação Cidade-Mãe em Saramandaia é reaberta após reforma

Foi reinaugurada nesta sexta-feira (21) o Centro de Convivência Socioassistencial (CCS) do bairro da Saramandaia, que estava em reforma. A unidade, que é vinculada à Fundação Cidade Mãe (FCM), terá capacidade para atender 400 crianças e adolescentes com idades entre 7 a 17 anos, e vai ofertar atividades artísticas e educacionais no contraturno escolar.

A entrega do espaço ocorreu durante a manhã, em cerimônia que contou com a presença do prefeito Bruno Reis, da vice-prefeita Ana Paula Matos e da presidente da FCM, Isabela Argolo.

Com a inauguração do CCS de Saramandaia, Salvador passa a contar com cinco unidades do tipo – as demais estão situadas na Chapada do Rio Vermelho, Periperi, Engenho Velho de Brotas e Piatã. O espaço foi totalmente reformado e ganhou pavimentação e pintura, trocas de esquadrias, reparos no telhado e nas instalações hidráulicas e elétricas. O objetivo é oferecer mais conforto ao público infantojuvenil atendido.

O novo equipamento oferece oficinas culturais (artes visuais, capoeira, dança e teatro), além de jogoterapia, cursos de capacitação, informática, apoio pedagógico, psicológico e atendimento psicossocial para crianças e suas respectivas famílias.

“Este centro estava com suas atividades suspensas desde ano passado com a chegada da pandemia. Nesse período de enfrentamento ao coronavírus e retomada das aulas semipresenciais nas escolas, a comunidade passou a pedir muito que esse equipamento voltasse a funcionar. Para o retorno, fizemos a readequação dos espaços através de uma reforma completa para poder reabrir com toda infraestrutura necessária e com os protocolos que a pandemia exige”, destacou Bruno Reis.

Ele acrescentou ainda o papel da unidade para o fortalecimento das políticas sociais e de educação. “Sei que esses centros de convivência conseguem mudar de forma decisiva o presente e futuro das crianças nas comunidades. Os alunos passam a ter atividades durante o dia todo, tendo reforço no aprendizado escolar e até na refeição”.

Estrutura

Com pavimento de dois andares, o CCS Saramandaia possui refeitório, cozinha, despensa, banheiros, inclusive para pessoas com deficiência, sala de jogos, laboratório de informática, salas de atividades e de leitura, salão multiuso, almoxarifado e quatro salas de atendimento individual. O local conta com uma equipe de profissionais atuando, como educadores, merendeiras, profissionais de serviços gerais e assistente social.

“Saramandaia é uma comunidade que apresenta grande carência e desafios, pois, além da questão da vulnerabilidade social, temos outras relacionadas à violência. As crianças estavam com assistência comprometida por conta da suspensão do funcionamento deste local”, avalia Isabela Argolo, que pontu7ou que a retomada das operações no CCS foi liberada no mesmo decreto que autorizou o retorno semipresencial da Educação municipal e privada.

A previsão é que as atividades no centro sejam retomadas em junho. “Faremos a divulgação das oficinas e aulas em toda a comunidade para formação de turmas. Nesse tempo de pandemia, precisamos nos reinventar para garantir todo o cuidado necessário no acesso das famílias”, pontuou a presidente da FCM.