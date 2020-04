Unidade de acolhimento no Largo de Roma vai receber 28 casais em situação de rua

Com exclusividade para o acolhimento de casais, a nova Unidade de Acolhimento Emergencial (UAE) do Largo de Roma, na Cidade Baixa, em Salvador, vai receber 56 pessoas em situação de rua durante o período de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. O equipamento foi entregue pela prefeitura na manhã desta sexta-feira (17).

A estrutura, onde funcionava um hotel, foi inaugurada pelo prefeito ACM Neto, ao lado vice, Bruno Reis, e da secretária de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre), Ana Paula Matos.

A unidade irá oferecer aos casais acolhidos alimentação, atendimento médico e psicossocial e material de higiene pessoal. Segundo o prefeito, a prefeitura não tem parado de promover esforços necessários para acolhimento e assistências às pessoas em situação de rua.

"A prefeitura tem feito um grande esforço para viabilizar unidades em toda cidade para o acolhimento de pessoas em situação de rua. Estamos chegando a quase 600 leitos de acolhimento. As unidades estão sendo alugadas pela prefeitura onde normalmente funcionavam hotéis e motéis e estamos adaptando para receber essas pessoas", disse o prefeito, que revelou que, apesar da unidade ser exclusiva lara casais, a prefeitura não irá separá-los.

"A gente não tem intreesse em separar os casais. Mas, o cuidado é fundamental. Por isso, estamos dando a oportunidade para que os casais que moram nas ruas sejam acolhidos aqui. Aqui, eles terão todo o conforto e cuidado durante o período de enfrentamento da pandemia", completou.

Encaminhamentos

Ana Paula Matos afirmou que os casais serão encaminhados para as UAEs através dos Centros de Referência Especializados para Pessoas em Situação de Rua (Centro Pop), ou por equipes de abordagem social, depois de passar por avaliação médica. Assim que chegam ao local, recebem máscaras e álcool gel.

“Implantamos também um protocolo de almoço no quarto. Há espaços em que eles, um de cada vez, podem ocupar para ficar ao ar livre, além do acompanhamento social. Aqui é a casa deles, é o lugar onde recebem alimentação, podem fazer a higiene e também constroem autonomia”, disse.

A unidade localizada no Largo de Roma é a terceira iniciativa adotada nesta semana pela prefeitura. Na quarta-feira (15), foi entregue a UAE Liberdade, no Largo Guarani, com capacidade para 80 pessoas, incluindo mulheres com filhos. No dia seguinte (16) foi a vez do início das atividades do Consultório na Rua, que vai levar atendimento médico a pessoas em situação de rua.